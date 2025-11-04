Artur Mas: «La relació amb Francesc Iglesias va ser molt intensa i molt franca»
L’expresident de la Generalitat destaca «el compromís» del qui fou alcalde de Sant Joan «amb el país i amb projecte polític» de CDC, que van compartir durant anys
Les reaccions per la mort de Francesc Iglesias en l’àmbit polític i especialment dins el cercle de CDC, no s’han fet esperar. En declaracions a aquest diari, l’expresident de la Generalitat Artur Mas, es mostrava «colpit» per la pèrdua d’«una persona amb qui vaig tenir molta relació i molt estreta durant una pila d’anys». Recorda especialment la seva coincidència com a diputats a l’hemicicle del Parlament de Catalunya entre els anys 1995 i 1999, que va servir «per poder-nos conèixer molt millor» i forjar una relació «molt intensa i molt franca», units, entre altres coses, «per una tradició i una vivència comunes dins el que ha estat el gran projecte de CDC».
Després de la mort d’Iglesias, Mas diu que «és el moment de recordar la seva petjada, el seu compromís amb el país i amb el projecte polític, i la seva bonhomia personal que sempre el va fer una persona molt propera i amb qui es podia establir una relació molt estreta i d’amistat».
David Bonvehí: «Va ser tot un referent del partit a la comarca»
Des del Bages, l’exdiputat de CiU al Parlament de Catalunya i exalcalde de Fonollosa, David Bonvehí, destacava aquest dimarts matí «el respecte» i «el bon tracte» que sempre va mantenir amb Francesc Iglesias, amb qui els unia, entre altres coses, el fet d’haver estat els últims diputats bagencs del partit. Diu que la seva trajectòria política el va convertir en «tot un referent de CDC a la comarca», i com a «persona de partit, va ser una persona molt ben connectada tant amb el president Pujol com el president Mas», fins al punt que «va ser un dels que van ajudar a fer el traspàs entre l’un i l’altre».
En l’esfera local, recorda que va impulsar el pla «El Bages cap al 2000», en el qual «ja plantejava infraestructures que necessitava la comarca, o com s’havia de desplegar el consell comarcal i els consorcis...». En aquest sentit, diu que va fer un treball «molt minuciós», que anys més tard van recollir altres membres del partit en un nou congrés, en aquest cas del Bages cap al 2020, en el qual «vam agafar la seva herència».
Bonvehí parla d’Iglesias com «una persona molt propera i molt arrelada a Sant Joan, i que ha mantingut l’interès per la política fins al final». Explica que participava en el fòrum d’antics diputats al Parlament de Catalunya.
