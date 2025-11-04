Cardona reivindica el llegat de la sal amb una jornada sobre els antics camins comercials
La trobada, que requereix inscripció prèvia, serà el pròxim 28 de novembre a l'Auditori Valentí Fuster
Regió7
L'Auditori Valentí Fuster de Cardona acollirà el pròxim divendres 28 de novembre la jornada 'Els camins de la sal: de Cardona als Pirineus', que començarà a 2/4 de deu del matí i acabarà a 2/4 de dues de la tarda. La trobada arriba uns dies després que s'anunciés un nou projecte turístic que posa el focus en les antigues rutes de comercialització del mineral. Així doncs, la iniciativa parteix de la premissa que "recuperar aquesta xarxa de camins és una molt bona estratègia de dinamització territorial plena de possibilitats", ja que "la importància de la sal per a la conservació d'aliments va fer que Cardona es convertís en el centre d’una potent xarxa comercial que abastia tots els comtats catalans".
Organitzada per la Fundació Històrica i el Consorci Leader de la Catalunya Central amb la col·laboració de Salinera de Cardona, la jornada comptarà amb la participació de diferents professionals i autoritats. Per donar el tret de sortida, l'alcaldessa del municipi bagenc, Lluïsa Aliste Sánchez, i el director de la Salinera, David Gaspar Fàbregas, donaran la benvinguda als assistents.
'La sal de Cardona a la història: rellevància i projecció' serà la primera xerrada del dia i anirà a càrrec d'Andreu Galera Pedrosa, director de l’Arxiu Històric de Cardona. Seguidament, a 2/4 d'onze, Jordi Pasques Canut, escriptor i naturalista; Lluís Obiols Perearnau, president de l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell i arxiver municipal de la Seu d'Urgell; i Montserrat Selga Basomba, tècnica de Bages Turisme, conversaran sobre els camins de la sal. Josep M. Pomés Tella, tècnic del Consorci Leader de la Catalunya Central, serà l'encarregat de moderar.
Després de fer una pausa, a 3/4 de dotze es debatrà sobre els elements patrimonials dels camins de la sal en el territori. Eduard Mata Riu, president del Geoparc de la Catalunya Central; Xavier Bertolín Oriol, president del Parc Geològic i Miner dels Contraforts del Pirineu; Francesc Ponsa Herrera, director general de la Fundació Cardona Històrica; i Sílvia Ruiz Calle, historiadora de l’art i guia del Salí de Cambrils prendran part d'aquesta taula rodona. En aquest cas, el moderador serà Jordi Vilalta Mora, gerent del Consorci Leader de la Catalunya Central.
A 2/4 d'una del migdia, Katia Hueso Kortekaas, de l'Institut del Patrimoni i els Paisatges de la Sal, exposarà 'El turisme de la sal: una mina de possibilitats'. Per acabar, Jordi Vilalta farà el tancament i presentarà les conclusions de la jornada. La inscripció es pot fer a través d'aquest enllaç.
