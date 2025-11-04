Excursionisme
El CECB fa l’ascensió a la Torreta de l’Orri, al Pallars Sobirà
Regió7
Manresa
Un grup de caminaires del Centre Excursionista Comarca de Bages van assolir la Torreta de l’Orri, al Pallars Sobirà, en el marc del repte dels 100 cims. La colla va sortir del poble de Rubió i van pujar els 900 metres de desnivell seguint el barranc del Ferrer Llarg.
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»
- Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
- Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals
Tres perruqueries de Manresa per a un cabell perfecte: bòtox capil·lar, color i allisats professionals
Contingut patrocinat