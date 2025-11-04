Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El CECB fa l’ascensió a la Torreta de l’Orri, al Pallars Sobirà

Regió7

Manresa

Un grup de caminaires del Centre Excursionista Comarca de Bages van assolir la Torreta de l’Orri, al Pallars Sobirà, en el marc del repte dels 100 cims. La colla va sortir del poble de Rubió i van pujar els 900 metres de desnivell seguint el barranc del Ferrer Llarg.

