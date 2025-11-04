La Diputació reconeix la feina d'una quinzena de productors locals de l'Anoia, Bages, Berguedà i Lluçanès en la recuperació d'oliveres i hortalisses
La Diputació de Barcelona ha reconegut les empreses compromeses amb la recuperació de varietats locals en risc d’extinció
La Diputació de Barcelona ha reconegut les empreses compromeses amb la recuperació de varietats locals en risc d’extinció, i entre aquests una quinzena de productors de l'Anoia, Bages, Berguedà i Lluçanès que han treballat amb diferents productes de l'horta i recuperació d'espècies d'olivera. El diputat de Desenvolupament Econòmic i Turisme, Juan Antonio Pérez, i la diputada de Comerç i Consum, Olga Serra, han lliurat els diplomes a 50 empreses: 3 de l’Alt Penedès, 3 de l’Anoia, 7 del Bages, 1 del Baix Llobregat, 5 del Berguedà, 1 del Garraf, 2 del Lluçanès, 2 del Maresme, 2 d’Osona, 7 del Vallès Occidental i 17 del Vallès Oriental. Aquestes empreses estan treballant per evitar la desaparició de 30 varietats locals, com el blat de moro escairat i el pèsol negre del Berguedà, les varietats antigues de tomàquet del Bages o el Vallès Oriental, o el cigró d’Oristà, per citar alguns exemples.
L’acte ha estat conduït per la periodista Empar Moliner, premi Néstor Luján de periodisme gastronòmic 2024, i s’ha iniciat amb la ponència “Desenterrant de l’oblit, llavors antigues”, a càrrec de Jordi Puig, doctor en Ciències Ambientals i coordinador de la consultora L’Espigall. Puig ha explicat el paper clau de les llavors antigues, quins són els obstacles que es troben en un escenari condicionat per les patents de les grans empreses i quines són les oportunitats que la recuperació brinda a la restauració, l’administració local i la resiliència de l’agricultura.
“Parlar de varietats locals no és només parlar d’agricultura o de gastronomia. És parlar de cultura, de biodiversitat, d’identitat i de futur”, ha declarat el diputat Juan Antonio Pérez. “Perquè cada llavor recuperada és una aposta per la sobirania alimentària, per l’equilibri amb la natura i per un model econòmic més just i més arrelat al territori”, ha afegit. Pérez ha agraït a les empreses la seva tasca, clau per preservar la identitat: “En un moment en què tot tendeix a uniformitzar-se, la vostra feina ens recorda la importància de la diversitat. De mantenir viu allò que ens fa diferents”. El diputat ha ressaltat que el progrés també implica innovar a través del respecte a la memòria: “En aquest món tan digital, cal reivindicar els sabers mil·lenaris”.
L’acte ha comptat també amb una taula rodona Varietats locals: experiències, reptes i futur, amb la participació de Xènia Torras, del Banc de Llavors Esporus; Josep Maria Claret, del Celler Collbaix, del Bages; Josep Brunes, de Can Tabaquet, del Vallès Oriental, i Marc Talavera, impulsor del col·lectiu Eixarcolant, a l'Anoia El debat, moderat per Empar Moliner, va posar de manifest experiències, reptes i oportunitats entorn de la recuperació de varietats locals i la seva connexió amb la gastronomia.
A l'Anoia, les iniciatives reconegudes han estat: Montbruc, oli varietat vera; Agromasana, cigronet de l'Anoia; Fruits de secà, cigronet de l'Anoia.
Al Bages, Oli Migjorn, Oli de varietats corbella i vera del Montserratí; Abadal, Oli de varietats corbella i vera del Montserratí; Celler Molí Collbaix, oli de varietats corbella i vera del Montserratí; Les Arnaules, albergínia blanca, col verda manresana, tomàquets de varietats antigues del Bages; L'Hort del Puig, albergínia blanca, col verda manresana, tomàquets de varietats antigues del Bages; Associació de productors de llegums de Castellfollit del Boix, mongeta de Castellfollit del Boix; Masia Cal Miqueló, mongeta de Castellfollit del Boix.
Al Berguedà, L'Escairador Blat de moro escairat del Berguedà; Ca l'Andreuet, pèsol negre del Berguedà; Cal Pauet, pèsol negre del Berguedà; Cal Puxica, pèsol negre del Berguedà; El Pla -Ramon Canal, pèsol negre del Berguedà.
I al Lluçanès, Mas Terricabras, blat forment del Lluçanès, cigró d'Oristà, tomàquet verd d'Oristà, i Forn Cal Pujals, blat forment del Lluçanès.
I aquestes són les varietats recuperades a la província de Barcelona: Albergínia blanca, blat de moro escairat del Berguedà, blat forment del Lluçanès, carabassa del ferro d'Osona, ceba vigatana, cigró d'Oristà, cigronet de l'Anoia, col brotonera del Vallès, col paperina del Vallès, col verda manresana, escarola perruqueta, favetes "Campamar", gall del Penedès, mongeta de Castellfollit del Boix, mongeta del 29, mongeta del carai, mongeta del genoll de crist, mongeta ull de perdiu, mongeta X, oli becaruda del Vallès, oli de varietat corbella, oli de varietat vera del Montserratí, oli varietat olesana o palomar, patata del bufet d'Osona, pèsol negre del Berguedà, tomàquet mandó de Collserola, tomàquet pometa, tomàquet verd d'Oristà, tomàquets de varietats antigues del Bages, tomàquets de varietats antigues del Vallès Oriental.
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»
- Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa