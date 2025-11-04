Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Ajuntament de Cardona activa 24.000 € en ajuts d’habitatge per a joves, gent gran i bonificacions de l’IBI

Les sol·licituds es poden fer fins al pròxim 30 de novembre presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge o telemàticament a la seu electrònica del consistori

L’Ajuntament de Cardona mobilitza un total de 24.000 euros per destinar-los a tres noves convocatòries d’habitatge que es destinaran a joves menors de 35 anys, a persones majors de 65 anys i per bonificar l’IBI. ­­

En el cas dels ajuts per a joves es destinen a persones entre 18 i 35 anys, residents a Cardona i la quantia de l’ajut arriba fins als 100 euros/mes per habitatges generals i 150 euros/mes per aquells ubicats al nucli antic o La Coromina.

Pel que fa als ajuts destinats a majors de 65 anys subvenciona el 50% del lloguer mensual, fins als 100 euros per habitatges generals i fins als 150 euros si el contracte és al nucli antic o La Coromina. Els beneficiaris són majors de 65 anys, empadronats a Cardona i titulars d’un contracte de lloguer amb cèdula d’habitabilitat vigent.

Finalment, les bonificacions de l’IBI i rehabilitació subvencionen el següent: 75% de l’IBI per aquells habitatges a la Borsa de Lloguer o turístics convertits a lloguer ordinari; el 50% de l’IBI per habitatges al mercat privat amb preus per sota de l’índex de referència i el 50% de l’IBI durant 3 anys per rehabilitacions integrals destinades a lloguer o primera residència.

Les sol·licituds de cadascun dels ajuts es poden tramitar en línia fins al pròxim 30 de novembre (inclòs) a través d’una instància genèrica amb la documentació degudament omplerta que trobareu aquí. També es pot sol·licitar presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge, a la planta 2 de l’Ajuntament.

