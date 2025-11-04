Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat
Iglesias va ser regidor en el primer mandat democràtic i batlle en el tercer, del 1987 al 1991
Sant Joan de Vilatorrada ha perdut aquest dimarts qui va ser el tercer alcalde de l’actual etapa democràtica, Francesc Iglesias Sala, que va estar al capdavant del consistori durant un mandat, el tercer, del 1987 al 1991. Iglesias, nascut a Sant Joan de Vilatorrada el 17 de setembre de 1944 (ara tenia 81 anys), va ser, però, un polític amb una llarga i prolífica trajectòria més enllà de l’alcaldia. Entre altres, va ser un dels primers presidents del llavors naixent Consell Comarcal del Bages, i més endavant diputat al Parlament, a banda de figura destacada durant anys de CDC a les comarques centrals.
La vetlla s'obrirà aquest migdia al tanatori de la funerària Altima a Manresa i el funeral tindrà lloc aquest dimecres 5 de novembre, a les 4 de la tarda, a l'església parroquial de Sant Joan de Vilatorrada.
Militant de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) des de 1979, ja va entrar al consistori santjoanenc en les primeres eleccions democràtiques, el 1979, i va ser regidor fins al 1993. La seva alcaldia va ser un interludi entre el primer mandat de l’històric Ezequiel Martínez i els cinc posteriors.
Aquest període al capdavant de l’ajuntament santjoanenc el va compaginar en part amb la presidència del Consell Comarcal del Bages. Va tenir aquest càrrec durant set anys, del 1988 al 1995. Iglesias havia agafat el relleu del qui en va ser el primer, l’exalcalde de Manresa Juli Sanclimens. Va ser, però, qui va estructurar aquest organisme que feia les primeres passes i que en va estrenar la primera seu oficial.
Sota la seva presidència es va redactar i posa en marxa el pla ‘El Bages cap al 2000’, un programa d’anàlisis de potencials de la comarca i de propostes, en tots els aspectes, amb la participació en el debat de persones de diferents àmbits. En una entrevista a Regió7 el 2009, Iglesias remarcava que d’aquell document en van sorgir projectes rellevants, com per exemple el del Bages sec, la constatació que una part de la comarca era molt deficitària d’aigua i que podia rebre cabals de l’altra, amb la idea de connectar les conques del Llobregat i el Cardener com a part de la solució.
També va formar part del Consell d'Administració de Caixa Catalunya.
També en aquest període va ser diputat al Parlament de Catalunya, on va ocupar escó durant la IV legislatura (1993-1995) i la V legislatura (1995-1999).
Fill de pare pagès, de Cal Frare, i de mare treballadora del tèxtil (a la fàbrica Gallifa), es va escolaritzar primer al poble, però a partir de 7 anys va anar a La Salle a Manresa, on va fer els estudis primaris, comerç i peritatge.
Va començar a treballar a l’empresa de pneumàtics Pirelli i, en paral·lel, va cursar peritatge superior nocturn a l’institut Lluís de Peguera de Manresa. Posteriorment, es va matricular a l’escola d’enginyers de Terrassa. També va regentar el primer supermercat de Sant Joan, que va obrir conjuntament amb uns amics. Després va ser director comercial d’una empresa del sector immobiliari.
També de jove va tenir una forta activitat social al seu poble. Va començar a la parròquia, on va participar en la catequesi i va fer teatre, i això el va dur amb uns companys a muntar un grup d’escoltisme, del qual va ser cap d’agrupament. També va ser secretari d’una de les entitats més històriques i arrelades del poble, la Verbena, fundador de la segona associació de pares de la comarca, secretari del club de futbol de Sant Joan, i promotor de la delegació a Sant Joan del Centre Excursionista Comarca de Bages.
Ja retirat de la política, l’abril del 2009 va rebre un càlid homenatge a la sala Cal Gallifa del seu poble natal. Entre els convidats hi havia l’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.
Una de les seves últimes aparicions públiques va ser el juliol del 2019, en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu de Manresa, quan es va fer una taula rodona de recordatori dels greus incendis que van assolar la Catalunya Central el 1994, moment en el qual ell era president comarcal.
El Consell Comarcal del Bages ha fet pública aquest matí una nota de condol, en la qual subratlla que «la seva trajectòria política i institucional va estar sempre profundament arrelada al Bages i al món local, amb dedicació al servei públic i a la cohesió del territori».
També en destaca que «el seu compromís amb Sant Joan de Vilatorrada, amb la comarca i amb el país forma part del llegat col·lectiu que avui reconeixem i agraïm. Fem arribar el nostre reconeixement per la tasca que Francesc Iglesias va dur a terme al llarg de tota la seva vida al servei del territori».
