Rescaten una excursionista bloquejada en un lloc de difícil accés de Montserrat
La dona de 45 anys es trobava en un punt del qual no podia ni avançar ni retrocedir del canal del «mejillón», al terme de Marganell
Una excursionista de 45 anys ha hagut de ser rescatada en helicòpter després de quedar bloquejada en un punt de difícil accés de Montserrat. La dona es trobava a l'anomenada canal del «mejillón» o del Pou del Glaç, entre Santa Cecília i Sant Jeroni, al terme de Marganell, quan ha arribat a un punt del qual no podia ni avançar ni retrocedir. Per això, cap a les 12.50 h d'aquest migdia, ha alertat als Bombers de la Generalitat.
El cos de seguretat ha activat un helicòpter del GRAE amb un metge, que ha localitzat l'excursionista pels volts de 2/4 de dues del migdia. Segons les primeres informacions, la dona no ha resultat ferida a causa de l'incident.
