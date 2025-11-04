Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rescaten una excursionista bloquejada en un lloc de difícil accés de Montserrat

La dona de 45 anys es trobava en un punt del qual no podia ni avançar ni retrocedir del canal del «mejillón», al terme de Marganell

L'helicòpter durant el rescat a Montserrat

L'helicòpter durant el rescat a Montserrat / Arxiu Particular

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Una excursionista de 45 anys ha hagut de ser rescatada en helicòpter després de quedar bloquejada en un punt de difícil accés de Montserrat. La dona es trobava a l'anomenada canal del «mejillón» o del Pou del Glaç, entre Santa Cecília i Sant Jeroni, al terme de Marganell, quan ha arribat a un punt del qual no podia ni avançar ni retrocedir. Per això, cap a les 12.50 h d'aquest migdia, ha alertat als Bombers de la Generalitat.

El cos de seguretat ha activat un helicòpter del GRAE amb un metge, que ha localitzat l'excursionista pels volts de 2/4 de dues del migdia. Segons les primeres informacions, la dona no ha resultat ferida a causa de l'incident.

