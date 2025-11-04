Sant Fruitós reurbanitzarà un nou tram del carrer Padró, que millorarà l'accessibilitat a la zona escolar
Serà la tercera fase de les obres de millora d'aquest vial, de la qual l'Ajuntament n'acaba d'adjudicar la redacció del projecte
Regio7
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha adjudicat la redacció del projecte de la tercera fase de les obres de reurbanització del carrer del Padró, que comprèn la plaça Lluís Espinal i el tram del carrer Padró situat entre la plaça i el carreró que connecta amb la carretera de Vic.
Aquesta nova fase té com a objectiu consolidar el carrer del Padró com a eix principal de vianants del nucli antic, fomentant la dinamització del petit comerç local i la regeneració urbana del centre històric. Aquesta intervenció també es planteja com un pas endavant en la millora de l’accessibilitat dels vianants a equipaments educatius propers, com l’Escola de Música, l’escola Monsenyor Gibert i la Llar d’Infants.
En concret, la redacció del projecte abastarà les obres de la plaça Lluís Espinal i el tram del carrer Padró comprès entre aquesta plaça i el carreró situat entre els números 98 i 100 (cases de Cal Bati i Ca l’Adelaida), amb una superfície total d’intervenció de 1.269 m² i també el carreró que puja fins a la carretera de Vic.
Aquesta actuació respon a la voluntat del consistori de continuar avançant en la transformació i millora del nucli antic, amb l'objectiu de crear espais més amables, segurs i accessibles per a les persones.
