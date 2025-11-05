Una baralla entre dos grups a Sant Joan de Vilatorrada se salda amb un ferit amb un tall a la mà
Els fets van tenir lloc el vespre del passat dissabte, dia de Tots Sants, quan més d'una desena de persones van protagonitzar una batussa al bar del Parc Catalunya
La Policia Local i Mossos no van efectuar cap detenció
Una baralla entre dos grups a Sant Joan de Vilatorrada es va saldar amb un dels involucrats ferit amb un tall a la mà, pel qual va ser traslladat a l'hospital. Els fets van tenir lloc el passat dissabte, nit de Tots Sants, pels volts de 2/4 de 9 del vespre. La batussa es va originar a la zona del bar del Parc Catalunya, quan més d'una desena de persones de dos grups diferents es van començar a discutir. Com expliquen fonts dels Mossos d'Esquadra, arran de l'incident, una única persona va resultar ferida i no es va efectuar cap detenció.
Per apaivagar la disputa, la Policia Local va demanar recolzament als Mossos. Quan van arribar al lloc dels fets, els agents van identificar els implicats d'ambdues parts i van mediar entre elles. Com ha avançat NacióManresa i han confirmat fonts de la policia catalana, els agents no van localitzar cap arma blanca amb la qual s'hauria produït la ferida de l'únic evacuat.
Els agents policials no van detenir cap dels involucrats en la baralla i tampoc han iniciat una investigació al respecte. Com detallen fonts dels Mossos, un cop a lloc no van poder determinar el grau d'implicació dels diversos involucrats que van identificar i, a més, van constatar que alguns es van escapar abans de la seva arribada.
