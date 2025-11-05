El Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament d’Artés reclamen més finançament per a les escoles de música
Eloi Hernández i Enric Forcada s'han reunit amb la consellera d'Educació per demanar la recuperació del model de cofinançament del 33% per part de la Generalitat
Regió7
El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernández, i l’alcalde d’Artés, Enric Forcada, s’han reunit amb la consellera d’Educació per traslladar-li la demanda conjunta dels ajuntaments de la comarca i del Consell: millorar el finançament de les escoles municipals de música i dansa i recuperar el model de cofinançament del 33% per part de la Generalitat.
A la trobada han exposat la situació actual dels centres i l’esforç que estan assumint els municipis i les famílies per sostenir el servei. La reunió dona continuïtat a la moció aprovada pel Consell Comarcal del Bages, al mes de juny, i per diversos ajuntaments de la comarca, que insta el Govern i el Parlament a revertir l’infrafinançament actual i a garantir la sostenibilitat d’uns equipaments que són clau per a la cohesió social i el dret a l’educació artística.
Segons manifesten des del Bages, el sistema actual obliga ajuntaments i famílies a assumir més del 80% del cost real de les escoles municipals de música, una situació que posa en risc l’accés universal a la formació musical, especialment per a infants i joves. Per això es reclama que, en el marc de la negociació dels pressupostos de la Generalitat per al 2026, es recuperi el model anterior de cofinançament del 33% per part del Govern català per al conjunt d’escoles municipals de música i dansa.
Durant la reunió, el president del Consell ha subratllat que les escoles municipals de música “són molt més que equipaments culturals”, ja que “són espais que promouen la creativitat, treball en equip i cohesió comunitària, i que permeten que qualsevol infant o jove, independentment de la renda familiar, pugui accedir a una educació musical de qualitat”. Alhora, l’alcalde d’Artés, Enric Forcada, ha recordat que “els ajuntaments fa anys que fem un esforç molt important per mantenir obertes i vives les escoles municipals de música” i ha advertit que “no podem continuar sostenint aquest servei només amb recursos locals i amb l’aportació de les famílies”. Forcada ha defensat que “si creiem de debò que la música és educació, cohesió i igualtat d’oportunitats, cal que la Generalitat hi torni a ser amb un compromís de finançament estable i suficient”.
El Consell Comarcal del Bages ha ofert a la consellera la mà estesa per treballar conjuntament en la definició d’un model de finançament més just i estable, que garanteixi la continuïtat i l’accessibilitat de les escoles municipals de música i dansa arreu del país, independentment del codi postal o de la capacitat econòmica de les famílies i des de la Conselleria s’ha proposat crear un grup de treball, amb la participació de l’Ajuntament d’Artés, per abordar aquesta problemàtica.
