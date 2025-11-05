Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un cotxe xoca contra un fanal i el deixa a punt de caure al Pont de Vilomara

L'accident ha tingut lloc durant la matinada d'aquest dimecres, però els Bombers no han rebut l'avís pel risc de caiguda del fanal fins a les 5.18 h

L'incident ha tingut lloc al carrer de les Fonts

L'incident ha tingut lloc al carrer de les Fonts / Arxiu Particular

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Els Bombers de la Generalitat s'han hagut d'activar al carrer de les Fonts del Pont de Vilomara i Rocafort per retirar un fanal que estava a punt de caure després que hi hagi impactat un turisme. El cos de seguretat ha rebut l'avís a les 5.18 h d'aquesta matinada, tot i que asseguren que l'accident hauria tingut lloc algunes hores abans.

Quan han arribat a lloc han fet tombar el fanal per evitar la seva caiguda, així com possibles danys materials i personals que podria haver ocasionat. A causa de l'incident, el conductor del vehicle no ha resultat ferit, com tampoc cap vianant.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents