Un cotxe xoca contra un fanal i el deixa a punt de caure al Pont de Vilomara
L'accident ha tingut lloc durant la matinada d'aquest dimecres, però els Bombers no han rebut l'avís pel risc de caiguda del fanal fins a les 5.18 h
Els Bombers de la Generalitat s'han hagut d'activar al carrer de les Fonts del Pont de Vilomara i Rocafort per retirar un fanal que estava a punt de caure després que hi hagi impactat un turisme. El cos de seguretat ha rebut l'avís a les 5.18 h d'aquesta matinada, tot i que asseguren que l'accident hauria tingut lloc algunes hores abans.
Quan han arribat a lloc han fet tombar el fanal per evitar la seva caiguda, així com possibles danys materials i personals que podria haver ocasionat. A causa de l'incident, el conductor del vehicle no ha resultat ferit, com tampoc cap vianant.
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat
- «A la Cova em sento com si fos el custodi d’un lloc sagrat»
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
- Cándida Jiménez, pensionista, sobre la jubilació anticipada: 'Em van penalitzar de per vida, com una cadena perpètua
- Una funcionària de Lledoners es veu obligada a coincidir amb l'intern que la va agredir sexualment