L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar amplia el conveni de col·laboració anual amb el Club Esportiu Castellbell

El consistori potencia la dotació econòmica per al club de futbol del municipi i passa de 7.000 a 8.000 euros anuals

L'alcalde de Castellbell, Adrià Valls, i el president del CE Castellbell, Toni Nieto

L'alcalde de Castellbell, Adrià Valls, i el president del CE Castellbell, Toni Nieto / Aj. Castellbell

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar amplia el conveni de col·laboració anual amb el Club Esportiu Castellbell. El consistori augmenta la dotació econòmica i passa d'una aportació de 7.000 a 8.000 euros aquest any. El conveni ha estat signat a l'Ajuntament per l'alcalde, Adrià Valls, i pel president del CE Castellbell, Toni Nieto. Aquesta temporada tots els equips de futbol de l'entitat llueixen el logotip de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar a la màniga de les samarretes. Aquesta temporada 2025-2026 el club té 150 jugadors i jugadores que es distribueixen en onze equips, dos dels quals són de veterans.

El consistori fa explícit el seu suport al teixit associatiu, esportiu i cultural del municipi a través de la signatura dels convenis anuals. En aquest cas, la col·laboració es destina al club de futbol de Castellbell i el Vilar que té equips formatius de base i també amateurs.

