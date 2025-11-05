Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Aula d'Adults de Santpedor comença el curs amb 267 alumnes

S'ofereixen classes de gimnàstica, alfabetització digital, tai-txi, zumba, ceràmica, català i anglès

Una classe de gimnàstica exercitant el moviment del tronc superior per a majors de 65 anys

Regió7

Manresa

Un total de 267 alumnes han iniciat les classes a l’Aula d’Adults de Santpedor aquest mes d’octubre. Es fan classes de gimnàstica, alfabetització digital, tai-txi, zumba, ceràmica, català i anglès. Enguany, s'ha ampliat un grup més de ceràmica

Per les classes de català i anglès encara hi ha places disponibles. La resta de grups estan plens amb llista d’espera.

