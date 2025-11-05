L'Aula d'Adults de Santpedor comença el curs amb 267 alumnes
S'ofereixen classes de gimnàstica, alfabetització digital, tai-txi, zumba, ceràmica, català i anglès
Regió7
Manresa
Un total de 267 alumnes han iniciat les classes a l’Aula d’Adults de Santpedor aquest mes d’octubre. Es fan classes de gimnàstica, alfabetització digital, tai-txi, zumba, ceràmica, català i anglès. Enguany, s'ha ampliat un grup més de ceràmica
Per les classes de català i anglès encara hi ha places disponibles. La resta de grups estan plens amb llista d’espera.
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat
- «A la Cova em sento com si fos el custodi d’un lloc sagrat»
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
- Cándida Jiménez, pensionista, sobre la jubilació anticipada: 'Em van penalitzar de per vida, com una cadena perpètua
- Una funcionària de Lledoners es veu obligada a coincidir amb l'intern que la va agredir sexualment