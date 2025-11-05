Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Oriol Capsada entra com a nou regidor de l’Ajuntament de Sant Fruitós, assumint Joventut

El nou representant de Gent fent Poble agafa el relleu de Firdaous Naieb, que a l’octubre va presentar la renúncia al càrrec per motius personals

Oriol Capsada, prenent l'acta de regidor

Oriol Capsada, prenent l'acta de regidor / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

David Bricollé

David Bricollé

Sant Fruitós de Bages

Oriol Capsada Prat ha pres possessió en el darrer ple municipal de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, celebrat aquest dimarts, com a nou regidor del grup Gent fent Poble al consistori, en substitució de Firdaous Naieb, que a l’octubre va presentar la renúncia al càrrec per motius personals. Capsada assumirà a partir d’ara la regidoria de Joventut.

Amb 24 anys, Oriol Capsada és santfruitosenc de tota la vida, fill de la Joieria Benet Prat, negoci familiar fundat pels seus avis i actualment gestionat per la seva mare.

Va cursar els seus estudis a l’Escola Paidos i posteriorment a l’institut Gerbert d’Aurillac, i ha estat vinculat al teixit associatiu del municipi. Durant diversos anys va exercir com a cap de l’Agrupament Escolta Frifènics, i actualment és delegat de l’equip cadet de l’ASFE. Professionalment, treballa com a tècnic de manteniment industrial.

L'alcalde Joan Carles Batanés posa la insígnia al nou regidor

L'alcalde Joan Carles Batanés posa la insígnia al nou regidor / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

Capsada anava de número 15 de la llista de Gent Fent Poble, formació amb la qual s’incorpora ara al govern municipal. Durant la sessió plenària, els diferents grups municipals li han donat la benvinguda i l’han encoratjat a treballar plegats per continuar impulsant projectes per a la joventut santfruitosenca.

Per la seva banda el nou regidor ha expressat la seva satisfacció i ha explicat que assumeix el càrrec amb molta il·lusió, amb ganes d’aprendre i amb l’objectiu d’escoltar i acompanyar els joves del municipi.

En el mateix ple, el regidor David Serrano ha assumit la regidoria de Sanitat, fins ara a càrrec del regidor Albert Planas.

