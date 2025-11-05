Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Marxa Nòrdica

Paqui Quilez, del CE Súria, guanya la prova de Cerdanyola del Vallès

Sortida de la Marxa Nòrdica de Cerdanyola del Vallés

Sortida de la Marxa Nòrdica de Cerdanyola del Vallés / Amparo Asensi

Paqui Quilez, del Centre Excursionista de Súria, va guanyar la prova puntuable del Campionat de Catalunya de Marxa Nòrdica disputada a Cerdanyola del Vallès. Va completar la distància de 10 km en 1 hora i 3 minuts. Dolors Parraga, de la mateixa entitat, va finalitzar en la 16a posició.

Pòdium categòria femenina amb la Paqui Quilez com a guanyadora

Pòdium categòria femenina amb la Paqui Quilez com a guanyadora / Amparo Asensi

