La planta de biogàs que es promou a Sant Mateu rep llum verd d’Urbanisme
És el pas previ per tirar endavant els projectes executiu i d’activitat, d’una instal·lació que preveu generar anualment el biometà equivalent al consum mitjà de més de 8.000 famílies
La construcció de la planta de biogàs que projecta una empresa privada en terme de Sant Mateu de Bages ha fet un pas endavant clau. La Comissió d’Urbanisme de la Catalunya central ha aprovat el Pla Especial Urbanístic Autònom per a aquesta instal·lació. Un document que defineix la nova activitat i, al mateix temps, atorga la qualificació de sistema tècnic a tot el conjunt.
La planta que es projecta a Sant Mateu de Bages el promou la companyia basca Nortegas Renovables a través de l’assessorament tècnic de l’enginyeria manresana Grup Solucions. Ja fa gairebé dos anys que es va arribar a un acord amb els propietaris de la finca per ubicar la instal·lació, i un dels passos que ara el tenien encallat era precisament que la Generalitat havia de donar els permisos per poder desenvolupar el projecte. És una de les cinc instal·lacions que apareix a la Catalunya Central en el mapa de l’estratègia catalana del biogàs fins al 2030. Una segona és la de Moià, i les altres tres s’ubiquen a Osona (dues a Manlleu i una a Folgueroles).
La de Sant Mateu s’ubicarà en uns terrenys que doblen la superfície de la planta de Moià. Seran 5 hectàrees a la finca Can Torres, al terme de Sant Mateu però a tocar del polígon La Pobla de Súria.
Aquest Pla Especial Urbanístic Autònom es va presentar fa un any per obtenir les autoritzacions urbanística i ambiental, i el mes de març passat s’hi va incloure un Projecte d’Actuació Específica per fer possible també la futura connexió entre aquesta planta i la xarxa de gas que és propietat de Naturgy.
Un cop ara es disposi d’aquests permisos, es procedirà amb els projectes d’activitat i executiu. Després se sol·licitarà la llicència d’obres que s’enllestiran aproximadament en sis mesos.
El projecte suposa una inversió de 14 milions d’euros per produir 54 GWh anuals de biometà, l’equivalent al consum mitjà de més de 8.000 famílies. La planta es proveirà dels residus agrícoles, ramaders i agroalimentaris produïts en un radi d’uns 15 km entorn de la finca, on hi ha comptabilitzades 959 explotacions d’una quinzena de municipis.
Es preveu que la nova planta generi una vintena de llocs de treball per a la seva construcció, i un cop en marxa, se’n podrien crear 7 de directes i entre 10 i 12 d’indirectes de manera estable. . L’objectiu és que pugui estar operativa a finals del 2026.
La futura instal·lació contempla aprofitar energèticament la degradació de 200.000 tones de matèria orgànica (el 40% de les 500.000 que es generen a l’entorn) per generar biogàs, el qual serà processat per obtenir biometà, un cop retirat el diòxid de carboni (CO₂), en un procés de digestió, de descomposició dels microorganismes, un cicle que té una durada aproximada de 55 dies. Això permetrà obtenir biometà d’una puresa del 97%, que serà introduït a la xarxa de distribució, que discorre a 800 metres de l’emplaçament escollit per Nortegas.
El procés d’obtenció de biogàs consisteix en una digestió anaeròbica dels residus orgànics, que permet obtenir un metà concentrat. El procés, un cop extret el gas, genera l’anomenat digestat, una part del qual se separa en fraccions sòlides i líquides. La sòlida serveix com a adob agrícola, mentre que de la líquida es preveu obtenir aigua de reaprofitament per al reg, per a altres empreses interessades en aigua regenerades o per l’abocament a llera un cop depurada. La previsió és que aproximadament el 95% del material utilitzat per a la producció del gas (principalment, fems, purins i gallinasses) serà retornat a les explotacions agràries subministradores per ser utilitzat com a fertilitzant.
L’aprofitament dels residus ramaders incrementarà el trànsit de camions per la C-55 cap a la planta. Amb tot, els promotors asseguraven quan es va plantejar per primer cop el projecte que no hi haurà trànsit per vies urbanes ni per carreteres secundàries. La idea és que els vehicles transitaran per l’eix del Cardener i es desviaran cap al polígon de la Pobla sense passar pel Fusteret. La recollida de dejeccions de les granges es farà de manera setmanal o quinzenal.
