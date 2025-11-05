Sant Fruitós aprova un increment moderat de taxes i impostos per al 2026
L’augment global és del 2,5%, que frena les modificacions que s’havien fet els últims dos anys, sobretot en el rebut de les deixalles
Després dels primers dos anys d’aquest mandat (especialment el primer), en els quals l’actualització de les taxes i impostos a Sant Fruitós de Bages van ser convulsos, pels augments aprovats, de cara al 2026 les ordenances tindran una variació mínima, que en general tindran com a referència una aplicació de l’IPC.
Aquesta modificació de cara al proper exercici l’ha aprovada aquest dimarts el ple municipal santfruitosenc, el que implicarà un increment «moderat» del 2,5% en la majoria d’impostos i taxes gestionats pel consistori, sobre la base, segons va argumentar l’equip de govern de Gent fent Poble, que aquesta actualització «segueix l’increment del cost de la vida marcat per l’IPC i garanteix l’estabilitat fiscal per a la ciutadania».
Destaca especialment la reducció de la tarifa de residus per a despatxos i oficines, i per als comerços al detall no alimentaris
Així, aquesta actualització del 2,5% s’aplica de forma general als principals tributs municipals, com l’impost sobre béns immobles (IBI), el d’activitats econòmiques (IAE), el de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i la plusvàlua), entre d’altres.
Un dels aspectes més rellevants és el que fa referència a la taxa per la gestió de residus. D’una banda, perquè també en aquest cas s’aplica una variació a l’alça que es pot considerar moderada, ja que també s’ha fet una revisió general de les tarifes d’acord amb l’evolució de l’IPC. En el cas concret dels habitatges particulars, el rebut anual s’incrementarà a la pràctica de mitjana en 4,92 euros.
Cal tenir present que per a aquest 2025 s’havia aplicat en aquesta taxa un augment del 40%, que se sumava al 45% d'increment que ja hi havia hagut en els rebuts del 2024, variacions a l’alça que responien bàsicament a l'adaptació a la normativa europea segons la qual a partir des d’aquest 2025 el cost del servei de recollida i gestió de les escombraries s'hauria de cobrir íntegrament amb aquesta taxa. I també pel fet que enguany ha estat quan l’Ajuntament santfruitosenc ha portat a terme la implantació total del nou sistema de recollida, que combina els contenidors amb accés amb targeta al nucli urbà, a Torroella de Baix i a la Rosaleda, i el porta a porta a les Brucardes i Pineda
D’altra banda, d’aquesta taxa de residus també destaca que se li dona una nova estructura amb la introducció de noves bonificacions «per afavorir els col·lectius més vulnerables». Així, per a l’any que ve s’estableix un descompte del 35% per als habitatges on resideixin habitualment persones majors de 65 anys que visquin soles. També un del 50% per als habitatges disseminats.
La principal novetat, però, recau en la taxa que fa referència a la recollida de residus comercials, on s’ha redefinit el sistema per «fer-lo més equitatiu i proporcional» al volum real de residus generats. Així, s’apliquen reduccions significatives a les que es considera que són activitats amb menor impacte ambiental. En concret, en el cas de despatxos professionals i oficines, la taxa passa de 229,97 euros anuals a 179,97. I en el cas dels comerços al detall no alimentaris, de 324,80 euros a 214,80 anuals.
L’equip de govern va posar en relleu en el ple que amb aquesta mesura, es busca «afavorir la justícia fiscal i promoure la corresponsabilitat ambiental, diferenciant entre les activitats que generen més volum de deixalles, com bars, restaurants o establiments d’alimentació, i aquelles que en generen menys».
