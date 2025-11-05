Sant Joan dona un senzill però càlid comiat a l’exalcalde Francesc Iglesias
El funeral d’aquest dimecres a la tarda pràcticament ha omplert la bancada de l’església del poble, amb presència de polítics en actiu i exdirigents de convergència d’àmbit local i comarcal
Sant Joan de Vilatorrada s’ha acomiadat aquest dimecres a la tarda de Francesc Iglesias Sala, exalcalde del municipi i persona molt vinculada a l’activitat social del poble, que va morir ahir a l’edat de 81 anys.
La cerimònia, senzilla però emotiva, ha durant pràcticament una hora, i ha aplegat desenes de persones a l’església parroquial de Sant Joan, per donar l’últim adeu a un dels polítics amb més projecció de la comarca. Militant de CDC des del 1979, Iglesias va ser alcalde de Sant Joan entre el 1977 i el 1991, i també va presidir el Consell del Bages i va ser diputat al Parlament de Catalunya. No en va, en el seu comiat, familiars i amics han estat acompanyats per diverses autoritats polítiques en actiu i també exdirigents de CDC a la comarca, com l’excalcalde de Sallent, Jordi Moltó. Entre els presents, hi havia l’alcalde de la població, Jordi Solernou, i alguns regidors locals i de fora, com el regidor de Junts a Manresa, Ramon Bacardit; mentre que Eduard Mata hi ha anat en nom del Consell com a vicepresident comarcal de Bages. Així mateix, i segons ha pogut saber aquest diari, el president del Parlament, Josep Rull, hauria assistit a la vetlla que es va obrir dimarts al tanatori.
La cerimònia ha estat oficiada pel rector de Crist Rei de Manresa, mossèn Martin Kabamba, que durant el sermó s’ha referit a Iglesias com «un gran treballador» i «un home de fe», i ha convidat els presents a seguir el seu exemple «d’entrega als altres». També hi ha hagut alguns acompanyaments musicals expressos per a l’ocasió, i un dels moments més emotius arribava després de l’eucaristia, quan un nebot d’Iglesias i músic de Sant Joan, Xavier Canal, ha interpretat «La vall del riu vermell» amb una guitarra.
Un sentit homenatge
Abans de concloure la cerimònia, l’alcalde de Sant Joan, Jordi Solernou, i la regidora Montse Jové, han volgut adreçar unes paraules de comiat a Francesc Iglesias.
La primera a parlar ha estat Jové que, visiblement emocionada, ha recordat els temps que van passar junts a l’Ajuntament entre el 1987 i el 1991, ell com a alcalde, i ella com a regidora (aleshores de CiU). S’ha referit a Iglesias com «El noi de Cal Frare», on va néixer el 17 de setembre del 1944, i en l’àmbit polític n’ha destacat la seva «tenacitat per arribar a pactes», i també «el lideratge de grup» i la seva capacitat «per saber-lo cohesionar», fins al punt, ha dit, que l’equip que van formar a l’Ajuntament va esdevenir «una colla d’amics». També ha recordat que, si bé ja feia un temps que havia deixat la política activa, Francesc Iglesias «sempre va ser fidel a les conviccions catalanistes i al seu partit (CDC)», i s’ha volgut fer ressò de l’estima que Iglesias sempre va tenir per la seva filla Montse, que va morir fa un temps. «Ara et toca a tu anar a la llum i trobar-te amb els teus éssers estimats», ha conclòs Jové.
Al seu torn, Jordi Solernou ha destacat «la dedicació» d’Iglesias a Sant Joan «des de la seva vessant política i social», i ha dit que, com a alcalde, va haver de superar «molts reptes que va afrontar amb valentia, escoltant i atenent les necessitats dels veïns». L’ha descrit com «un home de consens i pacient, que ha portat el nom de Sant Joan a tota la comarca i a tot Catalunya». S’ha acomiadat dient que «el poble sempre et recordarà, i el teu llegat sempre serà present al municipi».
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat
- «A la Cova em sento com si fos el custodi d’un lloc sagrat»
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- Cándida Jiménez, pensionista, sobre la jubilació anticipada: 'Em van penalitzar de per vida, com una cadena perpètua