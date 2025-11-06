Les distraccions provoquen un de cada tres accidents mortals a la regió
Els Mossos han intensificat la vigilància amb un nou dispositiu conjunt amb Seguretat Ciutadana per sumar més ulls que controlen aquestes infraccions a la carretera
Caçar els conductors que manipulen el telèfon mòbil mentre condueixen s’ha convertit en una de les principals obsessions dels Mossos d’Esquadra, després de constatar que aquesta conducta és una de les principals causes dels accidents. L’any 2024, les distraccions van estar al darrere d'un de cada tres accidents mortals a la regió. Davant d'aquestes xifres, l'Àrea Regional de Trànsit dels Mossos ha reforçat els controls contra aquestes infraccions amb un nou dispositiu que té la particularitat d’estar coordinat amb la Unitat de Seguretat Ciutadana. "L’objectiu és sumar més ulls a la carretera", apunta el cap de Trànsit, Gerard García.
L'impuls d'aquest dispositiu sorgeix com a resposta a l'augment d'aquest tipus de conductes. "Dels 3.265 accidents que vam assistir l’any passat, el 20% estan relacionats amb distraccions", assenyala García. Una xifra preocupant, tenint en compte que són conductes evitables. En el cas dels accidents mortals, el percentatge s’enfila fins al 31%. "Dels 19 accidents mortals que hi va haver el 2024 a la regió, en 6 hi havia una manca d’atenció o una distracció en la conducció", afegeix el sotsinspector.
Partint d'aquestes xifres, el dispositiu, que es va posar en marxa el mes d'agost, preveu controls diaris en vies interurbanes de les comarques de la Catalunya central. Des que s’han intensificat aquests controls, les denúncies per distraccions al volant han passat de 1.337 (entre gener i setembre de l’any passat) a 1.960 en el mateix període d’enguany, un increment de gairebé el 47%.
Segons que provoquen un accident
La majoria de les denúncies estan relacionades amb la manipulació del telèfon mòbil, una infracció que pot comportar una sanció de 200 euros i la pèrdua de sis punts del carnet, si es detecta que el conductor el manipula amb la mà. "Fins fa uns anys, l’ús del mòbil era principalment per fer trucades, però en els últims anys, amb les xarxes socials i la missatgeria instantània, detectem molts més casos de manipulació del telèfon", assegura. En aquest sentit, els preocupen especialment els conductors que deixen de mirar la carretera per consultar un WhatsApp o revisar les xarxes socials.
Dins de les denúncies per distracció, s'han trobat casuístiques molt diverses, com ara circular amb auriculars, consultar albarans, una pràctica que detecten sobretot en el cas dels transportistes, menjar durant el trajecte o fins i tot maquillar-se. "Encara que només et distreguis dos segons, el vehicle del davant pot frenar o pot irrompre un vianant a la calçada i que no tinguis temps material per aturar-te", alerta.
Vehicles camuflats per detectar infraccions
Per dur a terme els controls contra les distraccions, és necessari que els agents passin desapercebuts. Així, el dispositiu combina dos tipus de controls: els que són en moviment, amb motos o cotxes de paisà, en què els agents observen si el conductor manipula el telèfon o comet alguna altra infracció; i els estàtics, en què una patrulla situada uns cent metres més endavant atura el vehicle un cop detectada la infracció.
En ser aturats, la primera reacció dels conductors sol ser negar-ho, segons explica García. "Molts llancen el telèfon i fan veure que no passa res, però la seva versió cau quan els diem que la patrulla de paisà ho ha vist perfectament", comenta García. Tot i això, el sotsinspector remarca que només es posa la sanció quan hi ha evidència clara. "Només denunciem aquells casos que són flagrants".
Subscriu-te per seguir llegint
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- «A la Cova em sento com si fos el custodi d’un lloc sagrat»
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa