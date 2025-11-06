El pla de rodalies parla de retallar temps entre el Bages i Barcelona, però posa més estacions al Vallès
Entre les mesures que s’haurien d’aplicar a l’R4 n’hi ha d’inconcretes per ser més ràpids, alhora que es projecta establir noves parades a Terrasa i Sabadell
Un dels compromisos que, segons el Pla de Rodalies 2020-2030, s’ha de fer efectiu al llarg d’aquest quinquenni és el que es presenta com un «augment de la velocitat comercial de la línia Barcelona-Manresa». És a dir, una reducció del temps de connexió entre la capital del Bages i l'àrea metropolitana, que és la reivindicació més històrica del territori en matèria ferroviària. Una demanda que es concreta en la necessitat de situar aquest trajecte per sota de l'hora, fita que actualment queda molt lluny. Tot i que el pla ho fa amb igual manca d'especificació més enllà de l'enunciat.
En aquesta línia entre el Bages i la capital catalana es disposa en dies laborables d'una setantena d’expedicions repartides a parts iguals entre tots dos sentits. Si agafem com a estació de referència de Barcelona la de Plaça de Catalunya, aquests trajectes es mouen al voltant de l’hora i vint minuts de temps, amb oscil·lacions que depenen si fan parada o no a les estacions que hi ha entre Sant Vicenç i Terrassa.
Si es fessin les dues noves estacions, entre Manresa i Plaça Catalunya n’hi hauria 22
El gener del 2014 es van implantar uns semidirectes (a les franges punta del matí, d’anada, i de la tarda, de tornada) que fins a Barcelona feien només una parada a Terrassa i una a Sabadell, i situaven aquest trajecte en un temps d'entre 63 i 64 minuts, però fa uns anys es van suprimir.
De fet, la construcció de les dues infraestructures cabdals que es preveuen al pla en aquesta línia R4 en el tram del Vallès (el túnel de Montcada i el ‘salt de moltó’ de Cerdanyola) haurien de contribuir de manera molt directa a guanyar fluïdesa en el trajecte, fins i tot retallar-lo, i, per tant, fer possible una reducció dels temps de viatge actuals.
Ara bé, aquesta previsió, per al cas del Bages topa amb una altra que també es recull en el mateix Pla de Rodalies 2020-2030 i que, igualment, si es complissin aquests compromisos s’hauria de fer realitat al llarg dels pròxims cinc anys.
I és que la línia de Renfe de Manresa a Barcelona incorporarà dues parades més al Vallès, la qual cosa incrementarà temps a la ja de per si prou lenta connexió entre el Bages i l'àrea metropolitana que, com es deia, supera amb escreix l'hora de trajecte.
En concret, el document de planificació preveu la construcció d'una nova estació a Terrassa i una altra a Sabadell. La primera, des del Bages cap a Barcelona, seria la de Terrassa Oest, que quedaria situada 1,3 quilòmetres al nord de l'estació de Terrassa [la més cèntrica] i donaria servei al barri de Can Boada. Quan es faci realitat, aquesta serà la primera estació que l'usuari del tren des del Bages cap Barcelona es trobarà en entrar a Terrassa. La ciutat vallesana tenia només una estació fins al març del 2008, que és quan es va inaugurar la segona (Terrassa Est), situada a la sortida de la trama urbana en direcció a l'àrea metropolitana.
Però és que, a més a més, el Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 també detalla, tot seguit, la previsió de l'estació Sabadell Oest Can Llong, que quedaria situada a 1,5 quilòmetres de la de Sabadell Nord, a l'altura de la cruïlla amb la C-58c.
Actualment, entre Manresa i la primera de les estacions d'entrada a Barcelona (Torre del Baró) hi ha un total de 16 punts d'aturada. Fins a la primera de les que es poden considerar centrals, la de la Sagrera, n'hi ha un total de 18. I fins a la de Plaça de Catalunya, que és el principal baixador, hi ha 20 estacions, a les quals es podrien afegir a curt-mitjà termini les dues abans esmentades de Terrassa i Sabadell.
Cal tenir present que cada operació de descàrrega i càrrega de viatgers, amb la corresponent maniobra de frenada i arrencada, comporta una aturada d'una mitjana de temps d'entre 2 i 3 minuts.
Subscriu-te per seguir llegint
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- «A la Cova em sento com si fos el custodi d’un lloc sagrat»
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa