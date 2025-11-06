Sallent obre el procés per als segons pressupostos participatius, que es votaran la primavera que ve
L’Ajuntament hi destina un total de 30.000 euros, i a partir de la setmana que ve s’hi podran presentar propostes
L’Ajuntament de Sallent ha posat en marxa el procés per a la celebració de la segona edició dels pressupostos participatius per al conjunt del municipi, als quals destina 30.000 euros perquè la ciutadania decideixi com i on invertir-los. Hi podran prendre part tots els veïns i veïnes majors de 16 anys.
Els pressupostos participatius es divideixen en 5 fases principals. La primera és la recollida de propostes, que podran presentar les persones majors de 16 anys i entitats a través de la plataforma Participa 311 (del 10 de novembre al 7 de desembre).
La segona serà l’anàlisi de la viabilitat tècnica i econòmica. Els serveis tècnics de l'Ajuntament revisaran totes les propostes presentades per assegurar que compleixen els criteris i els requisits, també s’explicarà per què algunes propostes no poden continuar endavant, indicant si és per motius tècnics, econòmics o perquè no són competència municipal.
L’Ajuntament també informarà sobre quines accions ja s’estan fent o estan previstes, per tal d’evitar repetir propostes i mostrar com aquestes s’encaixen amb els projectes i plans municipals que ja estan en marxa.
En una tercera etapa, es debatran i prioritzaran les propostes validades a través del Fòrum Ciutadà de Priorització (del 2 al 27 de febrer). Al llarg del mes de mars es treballaran en profunditat les propostes que hagin rebut més suport.
Finalment, del 23 de març al 7 d’abril es farà la votació de les propostes, oberta a les persones majors de 16 anys empadronades al municipi, a través de la plataforma Participa 311.
Fonts municipals destaquen que aquesta iniciativa «té l'objectiu d'implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics mitjançant un sistema reglat de participació». Les propostes d'inversió presentades que compleixin els requisits tècnics i rebin més vots per part de la ciutadania, es començaran a fer el 2027.
Les mateixes fonts subratllen que, més enllà d’executar les propostes guanyadores, els pressupostos participatius «serveixen a l’Ajuntament per recollir propostes i necessitats de la ciutadania per poder donar-hi resposta».
El pròxim dimarts 11 de novembre, a ¼ de 9 del vespre, l’Espai Cultural Fàbrica Vella acollirà l'acte públic de presentació, on s'explicarà amb detall de tot el procés i es resoldrà qualsevol dubte que presenti la ciutadania.
