Cardona executa diverses intervencions de millora de la via pública
Una de les actuacions ha estat el marcatge d’espais d’aparcament en tres sectors
Regió7
L’Ajuntament de Cardona ha culminat diverses intervencions a la via pública. En concret, s’han fet tasques d’asfaltatge al Camí de Tresserres (des de la benzinera Vilalta fins a la Casa Moscoso); al Porxo de l’Eruga, i des del tram de la C-55 en direcció a Solsona fins a la pujada de la Vall de Nyítols.
Una altra de les intervencions ha estat l’asfaltatge de la plaça de les Escoles Escasany, on s’ha aprofitat per senyalitzar les vint-i-quatre places d’aparcament i s’està treballant per adequar-hi una zona verda d’arbres, just davant l’Escola Municipal de Música-Musicant.
Tasques de pintura
Per altra banda, durant aquesta setmana s’està acabant de completar alguns treballs relacionats amb la pintura a la via pública, com ara la senyalització de 17 aparcaments al passeig Mossèn Joan Riba, la zona d’aparcaments dels carrers Pascual i Madoz i Bertral i Oriola i la delimitació de la zona d’entrada de la Raval fins al nou espai d’aparcament del barri.
També s’ha substituït la il·luminació de la carretera de Manresa, a La Coromina, per tipologia led i més sostenible.
Fonts de l’equip de govern cardoní (ERC) exposen que aquestes actuacions, sumades a tasques de jardineria que s’estan fent durant les darreres setmanes a parcs municipals i espais públics, pretenen donar resposta al compromís del govern municipal amb el manteniment de l’espai urbà i la via pública per fer una Cardona més accessible, més amable i més neta.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- L'exactor de Disney Channel David Henrie, enamorat de Montserrat: «S'ha guanyat un lloc en el meu cor»
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- Gósol ja té data per a la consulta popular sobre el canvi de província
- Així serà el Nou Congost del futur: 1.500 places més, la superfície augmentarà un 45%, botiga i restaurant sempre oberts
- Polèmica per la presentació del disc de Rosalía al MNAC: Sixena sol·licita la suspensió de l'acte per evitar «malmetre les pintures»
- El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'