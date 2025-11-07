Condemnen a presó dos homes per cultivar més de 2.000 plantes de marihuana a Artés
En l'operatiu, la Guàrdia Civil va confiscar dues pistoles il·legals que hi havia dins de la masia llogada
ACN
La Guàrdia Civil ha desmantellat a Artés un cultiu de més de 2.000 plantes de marihuana i ha detingut dos homes, de 35 i 38 anys, que ja han ingressat a presó de forma provisional. La plantació es trobava a l'interior d'una masia llogada i, en tenir coneixement de moviments sospitosos, el cos policial hi va fer unes primeres inspeccions. Llavors, van constatar que no hi vivia ningú, si bé indicis d'activitat i de consums d'electricitat irregulars. Això va portar a l'obertura de diligències per un presumpte delicte de defraudació de fluid elèctric.
El registre policial es va fer el 27 d'octubre, amb 35 agents de la Guàrdia Civil i dues patrulles de la Policia Local d'Artés. A l'interior de la masia es van localitzar 2.072 plantes de marihuana -880 de mida gran, 418 de mitjanes i 1.347 de petites-, prop de 600 esqueixos i 800 grams de cabdells preparats per a la distribució. A més, van localitzar dues armes il·legals -una a sota del llit d'un dels detinguts- i una altra amagada a la xemeneia de la cuina.
En aquell moment, els agents van detenir les dues persones que hi havia a dins com a presumptes autores del delicte de defraudació de fluid elèctric. El jutjat número 7 de Manresa, per la seva banda, va ordenar el seu ingrés de presó provisional.
