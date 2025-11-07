Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detinguts dos joves per robar al bar de la piscina d'Avinyó: van amagar les monedes sota les catifes del cotxe

Els lladres, de 18 i 19 anys, han passat a disposició del jutjat de Manresa aquest divendres

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Dos joves, de 18 i 19 anys, han estat detinguts per entrar al bar de la piscina d'Avinyó i robar un munt de monedes del seu interior. Els fets van tenir lloc la matinada d'aquest dijous, 6 de novembre, entre la 1 i les 2 hores. Els lladres van ser enxampats després que els alertants els veiessin a través de les càmeres del bar i informessin els Mossos d'Esquadra del seu aspecte. Els van acabar trobant a l'entrada d'Artés i, durant l'escorcoll del vehicle, es van adonar que havien amagat les monedes sostretes sota les catifes del conductor i copilot. Ambdós han passat a disposició del jutjat de Manresa aquest divendres.

Com relaten fonts dels mossos, el primer avís el van rebre quan va saltar l'alarma del camp de futbol d'Avinyó. Quan van arribar-hi, es van adonar que el pany de la porta de les oficines mostrava signes d'haver estat forçat, tot i que no es va arribar a trencat. Mentre els agents feien les comprovacions pertinents a l'equipament van rebre un segon avís per una altra alarma, en aquest cas, la del bar de la piscina.

Després que els alertants, que els havien vist a través de les càmeres de seguretat, informessin a la policia catalana de la roba i l'aspecte dels joves i del fet que havien escapat en cotxe, es va iniciar la recerca. Finalment, els van localitzar a l'entrada d'Artés.

En comprovar que tots dos coincidien amb les dades que els hi havia estat facilitada, els van detenir com a presumptes autors d'un robatori amb força. Durant l'escorcoll del vehicle van, es van adonar que el botí havia estat amagat sota les catifes del conductor i copilot.

