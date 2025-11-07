L'alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola, farta per la inacció de Telefónica: «Estem totalment abandonats i desesperats»
Un pal de serveis caigut talla un carrer del municipi des de fa més de dues setmanes, provocant afectacions en el transport escolar i la recollida de residus, entre altres
Fruit de l'episodi de ventades del passat 23 d'octubre, un pal de serveis de Telefónica va patir afectacions al carrer Sant Marc, una de les entrades principals de la urbanització del Calvet, a Sant Salvador de Guardiola. Davant la possible caiguda del suport de fusta, es va tallar la via per recomanació dels Bombers i a l'espera que la companyia arreglés els desperfectes. Dues setmanes després, la situació continua igual. Anna M. Llobet, alcaldessa del municipi bagenc, assegura que des de l'endemà dels fets es van iniciar les gestions pertinents per reclamar una solució, però "no hi ha hagut manera".
Més enllà de la perillositat que implica tenir un pal de serveis mig caigut a la via pública, el tall del carrer Sant Marc està provocant greus alteracions al poble: "A part dels problemes en la circulació habitual, allà hi ha contenidors i, com el camió no passa, no es pot fer la recollida de residus. Tampoc pot realitzar el seu recorregut habitual el bus de transport escolar i el de línia, han de fer unes voltes increïbles", explica la batllessa. Amb tot, els principals damnificats són els veïns, que "estan empipadíssims" i reclamen una solució.
L'alcaldessa explica que s'ha contactat amb Telefónica a través del contacte exclusiu per a ajuntaments i per correu electrònic, però "és impossible", la resposta sempre és la mateixa, que "vindran quan puguin". A més, Llobet afegeix que el tracte de l'empresa deixa molt a desitjar i que "estem totalment abandonats i desesperats", ja que com a institució no poden fer res més que insistir. "Sentim una indefensió i una impotència absoluta", afegeix. Per aquest motiu, la Generalitat ha entrat en joc i des del consistori s'està valorant l'opció de prendre mesures legals.
Una altra incidència del 7 de juliol
Més enllà de la incidència del 23 d'octubre, la més greu, a Sant Salvador també se'n va registrar una el passat 7 de juliol per uns cables que pengen més del compte, provocant que camions i autobusos no puguin passar bé perquè "se'ls emporten". Tot i les diverses reclamacions, aquesta afectació està pendent de ser reparada. "És una vergonya i ens hauríem de començar a plantejar què està passant, perquè, al cap i a la fi, és un servei públic", conclou Llobet.
Fonts de Telefónica han indicat a Regió7 que la malmesa del 23 d'octubre hauria de quedar resolta avui mateix, 7 de novembre.
