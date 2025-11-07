Protecció Civil estrena una exposició sobre els riscos i les emergències a l'Abadia de Montserrat
L’exposició compta amb dues parts diferenciades, una específica sobre els riscos i la gestió d’emergències a Montserrat, i una altra que recull alguns consells d’autoprotecció davant d'emergències a Catalunya
La mostra, que es podrà veure fins el 23 de novembre, es fa amb motiu del Mil·lenari de Montserrat
Regió7
Protecció Civil de la Generalitat ha estrenat aquest matí una exposició sobre els riscos i la gestió de les emergències al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. La mostra, que es podrà veure fins al 23 de novembre, es fa amb motiu del Mil·lenari de Montserrat. L’exposició es troba a l’Espai Expositiu del Mil·lenari, situat sobre l’estació del Cremallera de Montserrat, en horari de les 10 a les 16 hores.
La mostra està dividia en dues parts diferenciades. A la primera, s’hi pot trobar informació específica dels riscos i la gestió de les emergències al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. Està formada per 4 plafons, un de portada i tres explicatius. En el primer plafó s’hi pot trobar un recull històric de les emergències que s’han viscut els últims 50 anys a Montserrat, com incendis forestals, inundacions i pluges torrencials, nevades intenses i esllavissades.
En el segon plafó s’expliquen els protocols de coordinació d’emergències del Parc Natural entre l’Abadia de Montserrat i la Generalitat de Catalunya, vehiculats a través del Patronat de la Muntanya de Montserrat i de la Direcció General de Protecció Civil. També es fa referència al Pla d’Autoprotecció (PAU) del monestir de Montserrat enfocat a garantir la seguretat dels visitants.
Finalment, el tercer plafó explica la necessitat de realitzar simulacres d’emergències per avaluar i comprovar la fiabilitat dels protocols establerts i millorar-ne la implantació.
La segona part de l’exposició compta amb un seguit de consells d’autoprotecció davant les emergències. L’objectiu d’aquesta part de l’exposició és donar a conèixer a la població els riscos existents a Catalunya i les mesures de prevenció i protecció que cal seguir en cas d'emergència.
Aquesta part de l’exposició està formada per un seguit de plafons, cada un dels quals tracta un tipus de risc, amb els consells d’autoprotecció corresponents abans, durant i després de l’emergència. S’hi poden trobar els següents riscos naturals: inundacions, incendis forestals, ventades, nevades i onada de calor. També hi ha consells sobre l’equip d’emergències i les alertes al mòbil.
