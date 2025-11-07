Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Joan completa diverses actuacions contra l’emergència climàtica

El municipi bagenc ha dut a terme accions per adaptar els seus equipaments gràcies a una subvenció de 75.000 euros de la Diputació de Barcelona

Una de les accions dutes a terme a Sant Joan de Vilatorrada en el marc programa sectorial de transició ecològica 2030 de suport a inversions locals pel clima

Una de les accions dutes a terme a Sant Joan de Vilatorrada en el marc programa sectorial de transició ecològica 2030 de suport a inversions locals pel clima / Ajuntament Sant Joan de Vilatorrada

Regió7

Sant Joan de Vilatorrada

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, gràcies a la subvenció de 75.000 euros atorgada amb relació a la línia de suport 1 'Adaptació a l’emergència climàtica', del programa sectorial de transició ecològica 2030 de suport a inversions locals pel clima, de la Diputació de Barcelona, ha dut a terme diverses actuacions per adaptar i millorar els seus equipaments i ser, d'aquesta forma, un municipi més sostenible.

  • Millora de l'aïllament del mòdul d'infantil de l'escola Joncadella per fer front a les altes temperatures.
Millora de l'aïllament del mòdul d'infantil de l'escola Joncadella per fer front a les altes temperatures.

Millora de l'aïllament del mòdul d'infantil de l'escola Joncadella per fer front a les altes temperatures. / Ajuntament Sant Joan de Vilatorrada

  • Reducció del paviment de formigó de l'Escola Ametllers per evitar el sobreescalfament del pati.
Reducció del paviment de formigó de l'Escola Ametllers per evitar el sobreescalfament del pati.

Reducció del paviment de formigó de l'Escola Ametllers per evitar el sobreescalfament del pati. / Ajuntament Sant Joan de Vilatorrada

  • Incorporació de gelosies a les finestres de l'escola Collbaix per regular la radiació i escalfament a les aules.
Incorporació de gelosies a les finestres de l'escola Collbaix per regular la radiació i escalfament a les aules.

Incorporació de gelosies a les finestres de l'escola Collbaix per regular la radiació i escalfament a les aules. / Ajuntament Sant Joan de Vilatorrada

  • Substitució d'enllumenat incandescent per tecnologia LED a diferents equipaments municipals per reduir la petjada energètica.
Substitució d'enllumenat incandescent per tecnologia LED a diferents equipaments municipals per reduir la petjada energètica.

Substitució d'enllumenat incandescent per tecnologia LED a diferents equipaments municipals per reduir la petjada energètica. / Ajuntament Sant Joan de Vilatorrada

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
  2. Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
  3. L'exactor de Disney Channel David Henrie, enamorat de Montserrat: «S'ha guanyat un lloc en el meu cor»
  4. Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
  5. Gósol ja té data per a la consulta popular sobre el canvi de província
  6. Així serà el Nou Congost del futur: 1.500 places més, la superfície augmentarà un 45%, botiga i restaurant sempre oberts
  7. Polèmica per la presentació del disc de Rosalía al MNAC: Sixena sol·licita la suspensió de l'acte per evitar «malmetre les pintures»
  8. El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'

La Portal Attack, premi Esport de Regió7: la cursa que ha fet gran el ciclisme retro a Berga

La Portal Attack, premi Esport de Regió7: la cursa que ha fet gran el ciclisme retro a Berga

Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc

Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc

Un pal de serveis caigut talla des de fa més de dues setmanes un carrer de Sant Salvador: «Estem abandonats i desesperats»

Un pal de serveis caigut talla des de fa més de dues setmanes un carrer de Sant Salvador: «Estem abandonats i desesperats»

Sant Joan completa diverses actuacions contra l’emergència climàtica

Sant Joan completa diverses actuacions contra l’emergència climàtica

Famílies de Manresa tindran psicòleg gratuït per superar problemes emocionals

Famílies de Manresa tindran psicòleg gratuït per superar problemes emocionals

Més orientació i flexibilitat en els itineraris educatius: el pla d’acció del Govern contra l’abandonament escolar prematur

Sara Figueras, premi Regió7 de Ciència i Tecnologia: La solsonina que ha sacsejat la Geofísica

Sara Figueras, premi Regió7 de Ciència i Tecnologia: La solsonina que ha sacsejat la Geofísica

La contracrònica del ple de Berga: Alerta bus

La contracrònica del ple de Berga: Alerta bus
Tracking Pixel Contents