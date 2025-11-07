Sant Joan completa diverses actuacions contra l’emergència climàtica
El municipi bagenc ha dut a terme accions per adaptar els seus equipaments gràcies a una subvenció de 75.000 euros de la Diputació de Barcelona
Regió7
Sant Joan de Vilatorrada
L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, gràcies a la subvenció de 75.000 euros atorgada amb relació a la línia de suport 1 'Adaptació a l’emergència climàtica', del programa sectorial de transició ecològica 2030 de suport a inversions locals pel clima, de la Diputació de Barcelona, ha dut a terme diverses actuacions per adaptar i millorar els seus equipaments i ser, d'aquesta forma, un municipi més sostenible.
- Millora de l'aïllament del mòdul d'infantil de l'escola Joncadella per fer front a les altes temperatures.
- Reducció del paviment de formigó de l'Escola Ametllers per evitar el sobreescalfament del pati.
- Incorporació de gelosies a les finestres de l'escola Collbaix per regular la radiació i escalfament a les aules.
- Substitució d'enllumenat incandescent per tecnologia LED a diferents equipaments municipals per reduir la petjada energètica.
