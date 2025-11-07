Una visita per Cardona rescata dones oblidades de la història
‘Les Senyores de Cardona’ descobreix quatre històries de resistència femenina i serveix per fer un recorregut pel centre històric, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional
La Fundació Cardona Històrica (FCH), en col·laboració amb la productora teatral Udurae, estrena una nova proposta pel Centre Històric, ‘Les senyores de Cardona’; una visita guiada de caràcter reivindicatiu que rescata de l’oblit la història de resistència de quatre dones que van viure a la vila ducal.
Fonts de la fundació destaquen que, «fins fa poc, els criteris utilitzats per definir què és una història important han tendit a invisibilitzar i menystenir les contribucions de les dones, un biaix que es repeteix en la història i en la major part dels àmbits del coneixement».
Per reparar aquest greuge, la FCH posa el focus en personatges històrics femenins «que han passat desapercebuts per la història escrita des del patriarcat i l’androcentrisme». Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona i presidenta de la FCH, destaca que «el turisme i la cultura no són neutres. Podem contribuir a la transformació social des d’aquests àmbits mitjançant la reflexió, la conscienciació i l’empoderament».
Teatralització per a adults
Una altra novetat és que combina el guiatge històric realitzat per guies de la FCH amb la teatralització per adults. «Donem veu a dones oblidades que van forjar Cardona des del silenci, la lluita i la memòria. Quatre històries femenines d’orgull i fortalesa que combinen rigor i conscienciació», explica Núria Juberó, directora artística d’Udurae.
Aquest mes de novembre es faran dues visites de presentació els dies 14 i 21 de novembre a les 7 de la tarda, en el marc del 25-N, Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. «Els personatges femenins han estat sempre silenciats per la història escrita des del patriarcat, i això també és una forma de violència contra les dones. Per això, és important recuperar-les i visibilitzar-les», sosté Maria Camps Fernández, regidora d’Igualtat, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Cardona.
