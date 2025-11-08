Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Comuns demanen a Sàmper des de Sant Fruitós que "surti del racó" i obri expedients als anuncis "il·legals" d'habitatge

Albiach insisteix que si no hi ha una "actitud taxativa" del Govern no seuran a negociar els pressupostos

La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach; i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en una reunió extraordinària de l'eecutiva dels Comuns

La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach; i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en una reunió extraordinària de l'eecutiva dels Comuns / x

ACN - Maria Asmarat

Sant Fruitós de Bages

Els Comuns demanen al conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, que "surti del racó" i obri expedients als anuncis "il·legals" d'habitatge que hi ha als portals immobiliaris. La portaveu del partit al Parlament, Jéssica Albiach, avisa que fins que no hi hagi una "actitud taxativa" del Govern en aquesta matèria no seuran a negociar els pressupostos. En una atenció a mitjans des de Sant Fruitós del Bages, on el partit celebra aquest dissabte una executiva extraordinària per fer balanç del primer any de la seva nova direcció, Albiach ha assegurat que Empresa i Treball "té els inspectors suficients i necessaris" per defensar el dret a l'habitatge i ha demanat posar sancions abans que acabi el 2025.

Albiach ha defensat que el conseller d'Empresa i Treball té les competències en matèria de consum, des d'on "també es pot lluitar" per defensar el dret a l'habitatge. En aquesta línia, ha instat Sàmper a revisar els portals. "Només cal entrar a Idealista per veure les il·legalitats que s'estan cometent", ha dit.

La presidenta dels Comuns al Parlament també s'ha adreçat a la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, i li ha demanat que la trentena d'expedients oberts per incompliments dels topalls al preu del lloguer anunciats aquesta setmana "no es poden eternitzar" i "s'han de tramitar i resoldre amb urgència".

Després de tot, els Comuns han remarcat que "sí o sí ha de ser la legislatura de l'habitatge" i s'han conjurat a continuar "empenyent, pressionant i arrossegant" el Govern. "Ja els coneixem en matèria d'habitatge, no els hi neix de dins, sinó que hi han d'anar obligats", ha etzibat Albiach.

Executiva extraordinària

Albiach, ha atès els mitjans després de l'executiva extraordinària dels Comuns, on també hi ha participat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i la coordinadora nacional del partit, Gemma Tarafa.

Tarafa ha explicat que s'han reunit per fer balanç del primer any de la nova direcció i ha erigit els Comuns com "el partit de l'habitatge". Segons ha explicat, a la trobada d'aquest dissabte al Bages també han posat sobre la taula els temes "claus i cabdals" de cara a "preparar la màquina" per les  eleccions municipals del 2027.

