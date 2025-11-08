La Fira Medieval de Súria comença a mig gas a causa de la pluja
El mal temps ha obligat a endarrerir i reubicar algunes de les cites del programa, però cap al migdia l'ambient s'ha començat a animar gràcies als espectacles de malabaristes i d'un grup de música medieval
Pendents del cel, i dels mòbils, per intentar esbrinar si la pluja amainaria. Així es trobaven des de bon matí molts dels paradistes, participants de la mostra d'oficis antics i intèrprets dels espectacles de la Fira Medieval de Súria. El mal temps ha fet que la primera jornada de la seva 22a edició hagi començat a mig gas, obligant a endarrerir alguns dels actes i funcions programades i a reubicar-les a altres espais. Cap al migdia, però, el centre del municipi bagenc s'ha anat animant, en part, gràcies als espectacles itinerants de malabaristes i d'un grup de folk i música medieval que han arrencat riures i aplaudiments dels assistents.
Des de primera hora del matí, el centre de Súria ja lluïa com una autèntica vila medieval, amb els carrers plens de parades d'artesania i producte local i amb l'àmplia mostra d'antics oficis com el dels ferrers, les filadores o les cistelleres. Tot i això, la recreació del campament medieval, un dels atractius de la fira on se sol exposar vestuari, armadures i armes medievals, no es va desplegar de bon matí. «Estem esperant que deixi de ploure per muntar-ho tot», manifestava un dels seus organitzadors.
Com el campament, altres espectacles que s'havien de fer pels carrers i places han estat endarrerits i, en alguns casos, reubicats. N'és un exemple l'obra teatralitzada 'El Judici de la Jerònima', a càrrec de l'agrupació manresana dels Jueus de l'Aixada, una de les novetats d'aquesta edició. Inicialment, s'havia de representar al carrer de la Pleta, però s'ha acabat fent a l'inici del camí de la Bateria. L'espectacle escenifica la persecució de bruixes durant l'edat mitjana pel fet que suposaven una gran amenaça contra tots els homes de poder i, tot i que ja s'havia representat fins fa dos anys, per a aquesta edició ha estat renovat.
No ha estat fins al migdia que el centre de Súria s'ha començat a omplir d'assistents que s'han deixat delectar pel carisma dels bufons malabaristes que anaven amunt i avall i del gran ritme del grup de folk i música medieval. Les seves actuacions han fet que els visitants hagin deixat de banda el mal temps i s'hagin centrat a gaudir.
