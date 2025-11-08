Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Urtasun insta Junts des de Sant Fruitós triar "si vol ser útil a Catalunya o vol ser útil a PP i Vox"

El ministre de Cultura diu que la ciutadania no vol "bloqueig", sinó "resolució dels problemes"

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en una reunió extraordinària de l'eecutiva dels Comuns

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en una reunió extraordinària de l'eecutiva dels Comuns / ACN

Maria Asmarat (ACN)

Sant Fruitós de Bages

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, insta Junts per Catalunya a triar "si vol ser útil a Catalunya o vol ser útil a PP i Vox". "La ciutadania en aquests moments vol veure els partits polítics en la resolució dels problemes, no en el bloqueig", ha avisat el ministre en una atenció a mitjans des de Sant Fruitós de Bages, on els Comuns celebren aquest dissabte una reunió extraordinària per fer balanç del primer any de la nova direcció.

Després que aquesta setmana Junts hagi decidit bloquejar la seva activitat legislativa al Congrés dels Diputats, Urtasun ha repassat algunes de les iniciatives impulsades durant l'últim any i ha assegurat que "res de l'aconseguit fins ara" i del que es pot aconseguir "en un futur" és "possible" amb PP i Vox.

