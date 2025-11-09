La Generalitat actua en 3.800 hectàrees de bosc de la Catalunya central contra la processionària del pi
S'ha fet un tractament aeri en pinedes de Catalunya per poder controlar l'expansió d'aquesta plaga que mata els arbres i pot provocar al·lèrgies a les persones
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha actuat en la darrera temporada sobre 3.800 hectàrees de pinedes del Bages, Berguedà, Moianès i Lluçanès per tal de controlar el creixement dels cucs de la processionària. Els sacs blancs que fan als pins són molt habituals en aquestes comarques. En el conjunt del país, l'actuació a través de mitjans aeris s'eleva 17.500 hectàrees. Com expliquen fonts del departament d'Agricultura, l'objectiu és fer "tractaments aeris per al control biològic de la processionària del pi (Thaumetopoea pytiocampa) per disminuir els perjudicis que provoquen els increments poblacionals d’aquesta espècie als habitants i visitants de moltes zones forestals de Catalunya".
Enguany està previst que es facin tractaments a 17.500 hectàrees (la meitat amb avió i l’altra meitat amb helicòpter) de 53 municipis de 17 comarques. Tot i que l’extensió representa una petita part de la superfície de pinedes de Catalunya (al voltant del 2%), els tractaments que s’hi apliquen són essencials per reduir els impactes socials i econòmics associats a aquesta plaga forestal, segons les mateixes fonts.
Al Bages s'han tractat un miler d'hectàrees; al Berguedà, 1.450; 333 al Lluçanès i 1.000 més al Berguedà. La comarca amb més hectàrees tractades és el Ripollès, amb gairebé 4.000. A l'Alt Urgell, a l'Alt Pirineu, s'ha actuat sobre 500 hectàrees.
La distribució territorial dels tractaments ha canviat en relació amb les darreres campanyes: les dues comarques on s’han fet més tractaments són el Ripollès i l’Alt Empordà. També hi ha superfícies importants de tractaments al Penedès i al Tarragonès. A la Cerdanya o al Solsonès, en canvi, les afectacions no han estat tan greus; no està previst fer-hi cap actuació. Després d’uns quants anys, s’han tornat a fer tractaments aeris a la Vall d'Ara i a la Terra Alta. La dinàmica de les poblacions d’aquesta plaga està molt relacionada amb les condicions meteorològiques, i els tractaments d’anys anteriors permeten que es modifiquin anualment les zones de tractament prioritari.
El departament ha explicat que "els tractaments aeris es realitzen a la tardor, quan les erugues es troben en els primers estadis de desenvolupament, perquè el producte és més efectiu. L’objectiu no és eliminar la plaga, sinó reduir-ne la presència a nivells que no generin problemes per a la població ni per a l’activitat econòmica de les zones afectades".
El producte utilitzat és biològic (Bacillus thuringiensis varietat kurstaki), és específic per a larves de lepidòpters, és compatible amb l’agricultura ecològica, i no està classificat com a tòxic ni com a perillós per al medi ambient ni per als organismes aquàtics a una dosi mínima (3 litres/hectàrea). La normativa que regula aquests tractaments "és molt estricta", assenyalen, i garanteix la plena seguretat per a la població i el medi natural.
Els tractaments aeris de control biològic es duen a terme a Catalunya des dels anys vuitanta. En aquests moments ja es pot considerar una eina consolidada, que, amb els anys, s’ha anat millorant. Ara es detecten millor el moviment de les plagues i, per tant, s'ajusta més l'actuació.
