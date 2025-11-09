La millora de la meteorologia anima la fira medieval de Súria
La mostra, que havia començat fluixa, va recuperar el seu to habitual dissabte a la tarda i ha començat el diumenge amb bona presència de visitants
Regió7
La Fira Medieval d’Oficis, sempre un bon reclam per atraure visitants al Poble Vell de Súria, va iniciar la seva activitat amb dubtes i poca assistència de públic, però ja dissabte a la tarda es va notar una major afluència de visitants, i aquest diumenge es confirma la remuntada de la mostra. Fonts de l'organització han explicat que dissabte a la tarda "el certamen va recuperar els nivells de visitants més habituals, amb una presència de públic important en moltes de les activitats programades".
La cercavila musical amb els Grallers del Poble Vell i la primera visita guiada a càrrec de l’Oficina de Turisme van obrir la fira dissabte. També s'hi va representar l’espectacle teatralitzat "El judici de la Jerònima", una de les novetats d’enguany. Ahir al matí, l’alcalde Albert Coberó i el regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega, van visitar la Fira i van parlat amb firaires, artesans i altres persones participants, acompanyats per diferents membres de l’equip de govern municipal.
La Fira Medieval d’Oficis fa una proposta per omplir el nucli antic surienc d’animació, música, dansa, artesans, tallers, recreacions, exposicions i espectacles. Entre les novetats d’enguany destaca una programació més alta de xerrades i actes de descoberta històrica a l’edifici del Casinet. També s’estrena l’Espai Petits Cavallers amb tallers, jocs i altres atractius per als infants al carrer del Roser, que guanya protagonisme en aquesta edició.
L’Espai Firal dels Galàpets torna a acollir enguany el Campament Medieval, amb recreacions històriques, lluites de cavallers i xerrades sobre diferents aspectes de la vida a l’edat mitjana.
La Fira Medieval d’Oficis compta amb una participació important de nombroses persones i entitats de Súria, un tret característic del certamen des de les seves primeres edicions. El comerç i la restauració de la vila també col·laboren amb la Fira amb ambientacions i menús especials.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Preocupació per l’excavació per fer el pàrquing sota la futura seu del Govern a Manresa
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»