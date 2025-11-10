La CUP Santpedor reclama municipalitzar la neteja dels edificis públics
La candidatura defensa la mesura com una via cap a una priorització dels drets laborals de les treballadores, una gestió més eficient dels recursos públics i un control més proper del servei
Regió7
La CUP Santpedor defensarà amb una moció al ple d’aquest dimarts, 11 de novembre, la municipalització del servei de neteja dels edificis públics, actualment gestionat per una empresa externa. La candidatura de l’oposició defensa aquesta mesura perquè permetria una priorització dels drets laborals de les treballadores del servei, una gestió més eficient dels recursos públics i un control més proper del servei.
Des de l’1 de febrer del 2022, l’empresa Innovació i tècniques de conservació S.A. s’ha encarregat del servei de neteja de les dependències municipals de Santpedor, gràcies a un acord de 2 anys que es podia prorrogar dos anys més. Així, el contracte adjudicat per l’Ajuntament de Santpedor acabaria finalment el pròxim 1 de febrer del 2026, moment que des de la CUP es defensa aprofitar per recuperar la gestió directa del servei.
Pel partit, hi ha tres motius que justificarien municipalitzar la neteja dels edificis municipals. En primer lloc, permetria garantir l’estabilitat i una relació laboral directa a les treballadores. Segons el regidor Rubèn López, “seria la manera més efectiva de reconèixer-les com una part fonamental de la comunitat i no relegar-les com a mà d’obra barata al servei del benefici privat”.
El segon argument per reclamar la municipalització de servei de neteja és que faria possible una gestió més eficient dels recursos públics. “Gestionar directament el servei permetria a l’Ajuntament estalviar-se el marge de benefici privat i l’IVA que paguem a l’empresa adjudicatària, assegurant que cada euro públic invertit repercutís directament en la qualitat del servei i en les condicions laborals de les treballadores”, afirma la regidora de la CUP Aina Fernàndez.
Per acabar, des de la CUP assenyalen que tenir la gestió directa de la neteja dels edificis municipals també facilitaria un control més proper del servei i fomentaria la responsabilitat col·lectiva, fent que el consistori tingués més capacitats per garantir un bon funcionament del servei.
