El grup El Quinto Carajillo, de Sant Joan, s'acomiadarà amb un concert a casa perquè el «darrer glop sigui, més que un comiat, una celebració»
L'esdeveniment tindrà lloc el pròxim 15 de novembre a la Sala Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada
El grup santjoanenc El quinto carajillo dirà adeu als escenaris el pròxim 15 de novembre a la Sala Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada amb un concert anunciat sota el títol "¿El último trago? No es un adiós, es un hasta pronto". Les entrades anticipades ja estan disponibles i es poden adquirir a Riki's Bar, Bar Avenida i Bar Zamora, tots ells establiments del municipi bagenc, i Frankfurt Albert, de Manresa.
La nit començarà amb un concert previ de Kevin Deké, Niño Remedio, Rossocandela y el Compadre per escalfar motors fins a 2/4 de dotze, quan serà el torn d'El Quinto Carajillo. A les dues de la matinada, Gami Dj oferirà un bon final de festa.
Les entrades anticipades tenen un cost de 12 euros i es poden comprar al Riki's Bar, Bar Avenida, Bar Zamora i Frankfurt Albert. El preu a taquilla serà de 15 euros. Els menors de 12 anys tenen accés gratuït.
En un missatge publicat a xarxes socials, el grup bagenc ha assegurat que "tot viatge mereix un brindis final". Per això, han continuat explicant que "després d’anys compartint escenaris, cançons i emocions que quedaran tatuades a la nostra memòria, arriba el moment de retrobar-nos una vegada més, com en aquelles nits que semblaven no acabar mai" amb una nit que "serà una vetllada feta de records i de futur, de complicitat i de música". El concert del pròxim 15 de novembre serà una oportunitat per repassar els dos discos de la banda, "acompanyats de qui ha crescut al nostre costat, amb col·laboracions que faran que aquest darrer glop sigui, més que un comiat, una celebració".
L'esdeveniment és organitzat pel mateix grup de música i l'entitat Vilatorrats Grup.
