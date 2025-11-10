Lectors de Sant Joan de Vilatorrada visiten Caldes de Montbui, escenari de la novel·la "El cor del Balneari"
Els dos clubs de lectura de la biblioteca Cal Gallifa van participar en una ruta literària, a càrrec de l'autora, Teresa Sagrera
Regió7
Els dos clubs de lectura de la biblioteca de Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada van desplaçar-se, el passat dissabte, a la població de Caldes de Montbui per paticipar en una ruta guiada sobre la novel·la El Cor del Balneari, a càrrec de l'autora del llibre, Teresa Sagrera, de Sant Pere de Vilamajor, amb l'objectiu de reviure i recordar indrets comentats al llibre.
Els 27 integrants de l’excursió van visitar escenaris de la novel.la, com ara els balnearis i els carrers i, l’autora va llegir fragments, repassant fotografies d’aquella època, iniciada a la primavera de 1919.
Va resultar una jornada molt interessant que va finalitzar amb un dinar a la població del Vallès Oriental, on succeeixen la majoria dels fets de la novel·la.
