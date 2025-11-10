Súria clou la Fira Medieval d’Oficis amb un emotiu homenatge als antiquaris del carrer Sant Cristòfol
Després del reconeixement, el castell de focs artificials i la festa de música i dansa van tancar la 22a edició de l'esdeveniment
Regió7
La 22a Fira Medieval d’Oficis va tancar portes ahir, 9 de novembre, amb un lluït castell de focs artificials i una festa de música i dansa a la plaça Major del Poble Vell. La cloenda del certamen també va estar marcada per un emotiu homenatge a dos personatges emblemàtics de la Fira: els antiquaris del carrer Sant Cristòfol, una presència característica del certamen des de les primeres edicions. L’alcalde Albert Coberó i el regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega, van lliurar un reconeixement a les persones que els han encarnat al llarg d’aquests anys, el matrimoni format per Fulgenci Martínez i Cándida Plasencia, veïns del Poble Vell.
En aquest homenatge van participar els Grallers del Poble Vell i el grup musical Berros de la Cort, que van actuar al davant del local que any rere any ha acollit l’exposició d’antiguitats de la Fira Medieval d’Oficis. Posteriorment, els Jueus de l’Aixada i Berros de la Cort van oferir la festa de cloenda a la plaça Major.
La segona jornada de Fira es va iniciar amb la representació de l’arribada de la Castlana de Súria i la novetat d’una xerrada sobre els costums culinaris de l’Edat Mitjana, a la Sala del Portal. Aquest espai també va acollir el col·loqui i la projecció del documental ‘Pega negre, or negre’ sobre l’antic ofici de pegaire i la seva importància històrica. L’increment del nombre de xerrades i actes de descoberta va ser un dels punts destacats d’aquesta edició de la Fira. Una altra novetat va ser l’Espai Petits Cavallers al carrer del Roser, amb jocs i activitats per als infants, que va tenir d’una bona acceptació.
La música, la dansa, els artesans, els tallers, les recreacions, els espectacles i les exposicions van ser altres eixos de la 22a Fira Medieval d’Oficis. Com en totes les edicions anteriors, el certamen va comptar amb una participació important de nombroses persones i entitats de Súria. En aquesta edició es va registrar un destacat nombre de visitants i hi ha hagut un increment del nombre d’activitats en relació amb anys anteriors.
La Fira Medieval d’Oficis és organitzada per l’Ajuntament de Súria, sota la coordinació de l’àrea de Turisme i la participació d’altres àrees municipals. La seva celebració compta amb el suport del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. El consistori surienc agraeix el treball de totes les persones i entitats que han fet possible aquesta nova edició, consolidant la Fira Medieval d’Oficis com un dels esdeveniments més destacats de la vila i un dels certàmens històrics més importants de la Catalunya central.
