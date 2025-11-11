Arriba la 2a Festa del Porró d'Artés: tradició, vi i els desafiaments "més bojos"
L'Espai Artium acollirà dissabte la jornada que inclourà un esmorzar de brasa, la competició de porrons, la presentació del llibre «Història galàctica del porró» i un vermut musical solidari
L'Espai Artium d'Artés celebrarà aquest dissabte la 2a Festa del Porró en el marc de l'Homenatge al Sindicat. L'acte principal serà el concurs on els equips participants, de 2 a 4 integrants, es posaran a prova amb "els desafiaments més bojos amb el porró".
La jornada començarà a les nou del matí amb l'esmorzar de brasa acompanyat de vi. En acabar el mos, a 2/4 d'onze, el periodista i actual ambaixador del Porró 2025 Salvador Garcia-Arbós presentarà el seu llibre Història galàctica del porró. Seguidament, serà el moment del concurs de porrons, que l'any passat van guanyar els equips 2 Comas i Sense Gana empatats a 36 punts, i que s'allargarà fins a la una del migdia. Durant la competició es presentarà el nou Picapoll 100% del Celler Cooperatiu d’Artés, amb nova anyada i etiqueta.
Tal com explica Dani Casas, un dels organitzadors, el concurs de porrons és "molt divertit", ja que hi ha diversos tipus de proves i "no és el típic per veure qui beu més". L'any passat, com a participants destacats, van competir Enric Forcada Valiente, alcalde d'Artés, i Eloi Hernàndez i Mosella, batlle de Fonollosa i president del Consell Comarcal del Bages. Es tracta, doncs, d'un dia per "riure, brindar i reivindicar que el porró és molt més que un recipient: és un símbol de trobada i alegria compartida".
Per cloure la trobada, es farà un vermut musical solidari amb el duet format per Sergi Padilla i Ricard Cots amb l'objectiu de col·laborar amb el Xequifest, que destina tots els beneficis al Centre de Recerca de la Vall d’Hebron de Barcelona.
Des de l'organització es regalarà als concursants una samarreta blanca de màniga llarga que es pugui tacar de vi. A través d'aquest enllaç es pot fer la inscripció prèvia per al concurs, que té un cost de 15 euros. En cas d'acudir també a l'esmorzar, el preu és de 20 euros.
La jornada és impulsada per Slow Turisme amb la col·laboració d'Artium, el Celler Cooperatiu d'Artés; de la DO Pla de Bages i de la Ruta del vi de la DO del Pla de Bages.
