El Bages celebrarà l’arribada del primer vi de l’any amb una festa
Tindrà lloc aquest dissabte a Sant Fruitós de Bages i es complementarà amb unes jornades gastronòmiques durant tot el novembre a 12 restaurants de Manresa
Regió7
Aquesta setmana surt el primer vi de l’anyada, l’anomenat vi novell. Un esdeveniment que s’acompanya de festes i celebracions que, en el cas del Bages, arribaran de la mà del celler manresà Vins Petxina, que elabora dos vins novells, el Garrí Novell i el Garrí Novell Salvatge, a la Conca de Barberà.
La Festa del Vi Novell tindrà lloc aquest pròxim dissabte, 15 de novembre, al Nou Celler de Sant Fruitós de Bages. A les 6 de la tarda es projectarà el documental ‘Vi Novell, el primer vi de Catalunya’, que s’estrena aquest dijous al Festival Most. A les 7 començarà la festa amb els seus elements més simbòlics: penjar la branca de pi, espinjolar la bota i el parlament del padrí de la festa, Ton Creus. A partir de llavors es podran tastar 6 vins novells diferents de Catalunya i combinar-los amb els pinxos del Nou Celler. Els tiquets tenen un preu de 15 euros (4 consumicions de vi novell més 2 pinxos) o de 8 euros (2 consumicions de vi novell més 1 pinxo. La festa estarà amenitzada amb la música de DJ Creus.
D’altra banda, Vins Petxina impulsa durant tot el mes de novembre les Jornades del Vi Novell a Manresa, amb la participació de 12 restaurants de la ciutat. Els clients dels establiments participants trobaran vi novell a l’oferta d’aquests restaurants, que a més faran una proposta de plat per maridar-lo. Els establiments que participen en aquestes primeres jornades són Kursaal Espai Gastronòmic, La Pineda, Llunàtics, El Graner, Can Dani, Bar Cadí, Restaurant Las Vegas, Voci Gastrovinoteca, El Manel, Pajaril i Vermuteria Santa Rita.
Vins Petxina forma part del Col·lectiu de Cellers Elaboradors de Vi Novell, un grup de cellers catalans que des de fa nou anys impulsen accions conjuntes per recuperar, donar a conèixer i fer valdre el vi novell com un vi de temporada, el primer que surt al mercat després de la verema i que es caracteritza per la seva frescor i espontaneïtat. Enguany, el vi novell català té com a padrina la cuinera Carme Ruscalleda i celebrarà el seu acte central el dia 29 de novembre a Barcelona, amb la novena Festa del Vi Novell als jardins del Palau Robert.
«Celebrar l’arribada del vi novell i posar-lo a les nostres taules és una manera de connectar amb la vinya, la tardor i el territori», explica Oleguer Brunet, propietari de Vins Petxina. «Amb aquestes activitats volem compartir amb tothom l’esperit fresc i festiu que sempre ha tingut el primer vi de l’any».
- El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
- Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
- Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- «La proporció de vídeos que ens envia la gent és molt més gran a Catalunya que a la resta de l’Estat»
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Bellver suplica als veïns amb segona residència que posin la brossa on toca
- Un accident entre tres vehicles fa tallar durant dues hores carrils de la C-25, a Manresa