Es col·loca la primera pedra de la nova seu de la Regió d'Emergències Centre, que serà el nou cervell dels Bombers
L'edifici acollirà la nova sala de control territorial, des d'on es gestionaran totes les incidències de la regió, i un heliport amb capacitat d'acollir fins a tres aeronaus
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat l'inici de les obres, que s'allargaran durant un any i mig i s'executaran per un import de 8,1 milions d'euros
Ja s'ha col·locat la primera pedra de la nova seu de la Regió d'Emergències Centre i ja no hi ha marxa enrere. Ubicat al polígon del Grau de Sant Fruitós de Bages, l'edifici que serà el nou cervell del cos de Bombers de la Generalitat suposarà «un pas de gegant» pel que fa a la gestió i coordinació d'incidències a la Catalunya central. Les instal·lacions, que comptaran amb una torre de set pisos per a la formació i d'un heliport que estarà en funcionament les 24 hores del dia, substituiran les actuals, que s'ubiquen en uns barracons provisionals des de fa més 20 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, han encapçalat l'inici de les obres, que duraran un any i mig i s'executaran per un import de 8,1 milions d'euros.
El nou edifici de dues plantes i 2.539 metres quadrats suposarà una destacable millora tant en l'àmbit de la gestió d'emergències com en l'administratiu, logístic i formatiu. Comptarà amb una sala de control territorial, des d'on es coordinaran totes les actuacions que es produeixen a la regió centre, així com un heliport amb capacitat d'acollir fins a tres aeronaus. Aquests espais esdevindran «un punt estratègic que reforçarà la rapidesa, proximitat i l'eficiència a l'hora de donar resposta a qualsevol situació d'emergència», ha apuntat l’inspector i cap de la Regió d’Emergències Centre, Santi Lleonart.
Les instal·lacions del carrer Cabanal disposaran de més de 1.500 metres quadrats per a oficines, magatzems i espais de suport pel cos. Inclourà una sala polivalent amb una capacitat de 50 persones i una torre de pràctiques de set pisos que servirà per donar formació especialitzada. Aquests equipaments «suposaran un salt qualitatiu extraordinari per a la capacitació i preparació dels nostres professionals», ha afegit.
El president Illa ha celebrat que el projecte hagi tirat endavant després de set anys d'endarreriments i ha manifestat la seva confiança en què «en un any i mig ja estarà funcionant». En el seu discurs ha subratllat la importància de «reforçar la tecnologia, els recursos humans i les instal·lacions» que serveixen per gestionar les emergències del territori, ja que el Govern «es pren amb molta seriositat la protecció de la ciutadania». A més, ha advertit que cal anar alerta amb el canvi climàtic, pel fet que cada cop està causant episodis més extrems com la dana de València o els greus incendis que aquest estiu s'han viscut a Catalunya.
Deixar enrere unes «instal·lacions precàries»
Des de fa 23 anys els serveis d'emergències de la Regió Centre s'ubiquen en barracons, unes instal·lacions provisionals. En aquest sentit, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha manifestat que «les condicions eren molt precàries i poc ajustades a la cobertura del cos», que gestiona una vintena de parcs -la meitat dels quals són professionals i l'altra, voluntaris- de set comarques diferents. Per això ha celebrat la construcció de la nova seu, que serà «un equipament de referència».
Set anys de tràmits per la nova seu
Com ha recordat l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, tot va començar l'estiu de 2017, quan un incendi va afectar el paratge del camí de Viladordis i va arribar fins a la urbanització de la Rosaleda. Durant aquest episodi va haver d'anar als barracons de l'actual seu i es va qüestionar: «Això és un centre d'emergències? La regió central mereix més», ha relatat.
Des de llavors, el govern es va posar a la cerca d'uns terrenys per aixecar una nova seu que permetés donar un millor servei. Menys d'un any més tard, el maig de 2018, el Ple de l'ajuntament va aprovar la cessió del terreny de 8.000 metres quadrats a la Generalitat. Després de set anys de tràmits, i també d'aturades, el batlle celebra que el projecte hagi arribat a bon port i que en 18 mesos ja serà una realitat. Així, com ha manifestat, «de vegades, per petit que siguis, el teu gra de sorra pot ser molt important».
Un edifici amb identitat pròpia
L'estètica de la nova seu tindrà molt a veure amb l'entorn natural que envolta el polígon del Grau i promet esdevenir «una icona del territori amb identitat pròpia», com ha manifestat l'arquitecte de l'obra. Per això, les seves quatre cares evocaran al paisatge que predomina a la zona abans que el terreny es convertís en sòl urbanitzable. A més, comptarà amb una gran finestra-mirador que exercirà una funció simbòlica de guaita, una metàfora del fet que el cos té els ulls posats en tot allò que passa de forma permanent.
