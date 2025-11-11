L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar congela les taxes i els impostos municipals per a l'any vinent
El consistori bagenc aplica una pressió fiscal moderada i manté sense canvis tots els tributs
Regió7
L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha decidit mantenir sense canvis les ordenances fiscals per a l’any vinent. El consistori aplica una pressió fiscal moderada després de l’esforç fet per la ciutadania a principis del mandat actual i manté els preus de totes les taxes i impostos, entre les quals destaquen l’impost sobre béns immobles (IBI), la taxa de residus, els guals o les plusvàlues, congelats durant l’any 2026.
Les bonificacions, sense canvis
Pel que fa a les bonificacions, es mantenen sense canvis durant el 2026. Es continuarà bonificant l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), es mantenen la reducció del 25% de la taxa que han de pagar els paradistes que participen en el mercat setmana i el descompte del 50% per aquells vehicles amb una antiguitat superior als 25 anys.
També es bonifica amb un 50% la llicència d’obres per a les construccions que incorporin sistemes d’obtenció d’energies renovables, amb un 95% en aquells treballs de rehabilitació de façanes i amb un 50% per a les obres de rehabilitació d’edificis catalogats segons les normes subsidiàries. A més, els vehicles de zero emissions i ecològics mantenen la bonificació del 50% de l’impost dels vehicles de tracció mecànica.
Pel que fa a l’ordenança reguladora de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, continua la bonificació del 95% per a aquells equipaments que es considerin estratègics per al municipi com pot ser la construcció del futur institut.
L’alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls, destaca “l’esforç important fet també per l’Ajuntament per aconseguir un equilibri financer que permet continuar oferint uns serveis de qualitat sense augmentar la pressió fiscal”.
