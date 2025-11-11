L’Ajuntament d’Avinyó fa efectiva la compra de l'històric mas Cal Verdaguer
L'edifici, situat al centre del poble, és dins d’una finca de 3.200 m² i s’ha pogut adquirir amb una subvenció de 500.000 euros de la Diputació de Barcelona
Un dels edificis més històrics d’Avinyó, la masia de Cal Verdaguer, ja és municipal. L’Ajuntament d’Avinyó ha formalitzat aquesta setmana la compra de l’immoble situat centre del poble, protegit com a bé cultural d’interès local. Una finca que inclou l’edifici i el seu jardí, i que disposa d’una superfície total de 3.200 m², amb 3.700 m² de sostre edificat. L’operació, que Regió7 ja va avançar l’abril passat i que ara s’ha materialitzat, ha estat possible, segons ha destacat el consistori, gràcies a una subvenció de 500.000 euros que li ha atorgat la Diputació de Barcelona.
El mas de Cal Verdaguer està situat al costat de l’església de Sant Joan i a tocar de la torre modernista Abadal, dos dels elements patrimonials més importants de la població bagenca. L’antiga casa pairal de la família Verdaguer és una de les icones del municipi bagenc que des de l’any 1989 té la consideració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Està datada entre els segles XVI i XVII.
Actualment, la major part de l’edifici, que fins ara era de propietat privada, es trobava sense ús i únicament s’utilitzava de forma ocasional l’habitatge principal com a segona residència, així com l’habitatge del masover i algun magatzem.
De manera periòdica, amb autorització de la família propietària, l’Ajuntament hi feia activitats puntuals de caràcter festiu, cultural i turístic. A l’era de Cal Verdaguer s’hi celebra, per exemple, el Mercat de Nadal i també ha acollit en diferents ocasions actuacions musicals i activitats de la Fira dels Matiners. Ara, el mas, que ja feia uns anys que estava a la venda.
L’any 2021, la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Avinyó, va redactar un Pla d’usos de l’edifici. Es tracta d’un document per ajudar a programar les futures actuacions per a la seva conservació i l’ordenació del seu entorn respectant la seva essència de casa senyorial. Ara, l’espai passarà a mans del consistori, que haurà de definir la utilitat que es vol donar en un futur a l’històric mas.
Quan, la primavera passada, ja es va encarrilar aquesta operació, l’alcalde d’Avinyó, Sergi Grau, explicava que ja es començava a treballar en la definició d’aquests usos, que s’aniran concretant a partir d’un pla director amb què també s’haurà de determinar quins elements patrimonials hi ha a l’edifici i el seu nivell de protecció, com s’haurà de climatitzar, i com s’hauran d’adaptar els accessos.
A partir d’aquí es detallaran els usos tant per al poble com pensant en la possibilitat que n’hi pugui haver d’externs.
Cal Verdaguer d’Avinyó és la casa pairal de la família que li va donar el nom i que, al llarg dels segles, va esdevenir una gran terratinent de la població, que n’havia mantingut la propietat fins ara. Del conjunt patrimonial en destaca especialment la façana porxada de migdia decorada amb uns esgrafiats, fets el 1722 i restaurats el 1988 per la Generalitat de Catalunya, amb un rellotge de sol inventariat a l’Inventari de Rellotges de sol dels Països Catalans. L’altre element destacat són els cellers de grans dimensions que fan que aquesta masia sigui un important exponent del potent passat vinícola d’Avinyó i del Bages.
