Montserrat reunirà prop de 200 gegants en una trobada del mil·lenari
L’esdeveniment tindrà lloc aquest cap de setmana, amb la participació de 25 colles de casa nostra
Prop d’un centenar de parelles de gegants es congregaran a Montserrat al llarg del pròxim cap de setmana del 15 i 16 de novembre en una trobada especial que s’emmarca en la nombrosa agenda d’actes que al llarg de quinze mesos (des del setembre del 2024 i fins a aquest mes de desembre) s’està desenvolupant a la zona del monestir amb motiu de la celebració del seu mil·lenari, bona part de la qual de l’àmbit de la cultura popular representativa del país.
Una quarta part provindran de les comarques de l’àrea d’influència de Regió7. I un dels aspectes més destacats és que comptarà amb la participació de les figures de l’Agrupació Gegantera de Catalunya que seran portats per la colla de Caldes de Malavella (com a organitzadors de l’última Ciutat Gegantera). Es dona la circumstància que les dues figures representatives del món geganter català, en Treball i na Cultura, tornaran amb aquest acte al lloc que les va veure ‘néixer’. I és que els dos gegants, obra de l’escultor solsoní Manel Casserres Boix, van ser estrenats l’1 de maig de 1988 a Montserrat, en un acte que aquell dia va reunir 150 parelles i unes 6.000 persones.
La que s’ha batejat com a trobada de gegants del mil·lenari s’ha repartit entre el dissabte i el diumenge. A la primera de les dues jornades hi ha prevista la presentació d’un total de 40 colles, entre les quals hi haurà, del Bages, les de Callús, Cardona, Sant Fruitós i Santpedor. De casa nostra també hi prendran part els gegants de Moià; del Poble Sec d’Igualada; de Collbató i Olesa de Montserrat, i Bertrans de Solsona.
Diumenge, la trobada encara s’ampliarà fins a gairebé la cinquantena de colles. En aquest cas, de l’àrea central hi haurà els gegants de Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, Manresa, Poble Nou de Manresa i Seny i Rauxa, també de la capital del Bages, Sallent, Navarcles i Els k+sonen de Balsareny. El Berguedà hi tindrà presència amb Montmajor. L’Anoia, amb les colles de Vallbona, Masquefa, Bisbalet d’Igualada i Eixerits de Piera. També hi seran els gegants d’Esparreguera i Martorell.
Tots dos dies, la trobada constarà d’entrada d’unes cercaviles simultànies que duran els gegants participants a repartir-se entre les places de Santa Maria, la del Monestir i la de l’Abat Oliva. En aquests espais faran plantada i restaran exposats des de ¾ d’11 fins a les 12 del migdia, durant la celebració de la missa conventual. En finalitzar, totes les colles faran una ballada conjunta en aquestes tres places.
