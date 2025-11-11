Santpedor afrontarà un mes d'obres de millora de trams de carrers del nucli urbà
Els treballs començaran dilluns, i mentre durin, comportaran canvis en la circulació a les zones afectades, que se senyalitzaran
Regio7
L'Ajuntament de Santpedor iniciarà aquest pròxim dilluns, 17 de novembre, diverses obres de millora i arranjament a la via pública que afectaran trams de carrers del nucli urbà, i que, en el seu conjunt, s'allargaran durant un mes.
En concret, s'intervindrà al carrer Pons Grau, entre el carrer Monjo i el carrer Carles Riba; al carrer Monjo, entre el carrer Pons Grau i la plaça Sant Jordi; a la plaça Sant Jordi; i a la carretera de Castellnou, entre la plaça Sant Jordi i el carrer Pompeu Fabra.
L’objectiu principal d’aquesta actuació és reparar el paviment asfaltat i fer diverses millores per garantir una circulació més segura de vehicles i vianants. Això implicarà assegurar que la calçada tingui l’amplada adequada per al pas de vehicles en tots dos sentits; ampliar la vorera sud als carrers Pons Grau, Monjo i a la plaça Sant Jordi; i crear un nou pas de vianants elevat entre el carrer de la Fira i la plaça Sant Jordi.
Mentre durin els treballs, hi haurà canvis temporals en la circulació dels carrers afectats, que estaran degudament senyalitzats per garantir la seguretat i facilitar la mobilitat dels veïns. A més, quedarà anul·lada la parada d’autobús de la Plaça Sant Jordi.
El cost total dels treballs és de 189.957,48 euros, finançats amb el suport de la Diputació de Barcelona. Les obres seran executades per l’empresa UTE Consorci Egara Bages CCDL.