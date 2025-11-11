El Xequifest torna a Artés: el festival que transforma el record de Jordi Llopis, 'Xequi', en esperança
La tercera edició de l'esdeveniment se celebrarà durant el divendres i el dissabte, 14 i 15 de novembre, amb l'objectiu de continuar recaptant fons per la recerca del càncer
La iniciativa solidària va dedicada a Jordi Llopis, que va perdre la vida després de lluitar durant més d'un any contra un tumor cerebral
Artés acollirà el pròxim divendres i dissabte, 14 i 15 de novembre, la tercera edició del Xequifest, un festival solidari que dona tots els beneficis al Centre de Recerca de la Vall d’Hebron de Barcelona per contribuir en la investigació del càncer. La iniciativa és un homenatge a Jordi Llopis, també conegut com a 'Xequi', que va morir després de lluitar un any i cinc mesos contra un càncer cerebral.
Divendres a les sis de la tarda, començarà el programa d'activitats a la Sala d'actes de Cal Sitges amb una xerrada del doctor Fran Martínez Ricarte i de la doctora Dra. Maria Antonia Poca Pastor, tots dos del servei de Neurocirurgia de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron i membres de la Unitat de Recerca de Neurotraumatologia i Neurocirurgia (UNINN) de l'Institut de Recerca Vall d’Hebron. Durant l'acte, els investigadors explicaran com treballen i com porten a terme el seu projecte. En acabar, els assistents podran gaudir de vins i caves dels cellers d'Artés (Solergibert, Artium i Gibert) i d'unes postres de Nilivet Dolços.
El dissabte, a partir de 2/4 de sis de la tarda, arriba el plat fort del festival a la Sala Dos de Gener. Per escalfar motors, els combos de l'Escola Municipal de Música d'Artés (ComVACC, Little Beatles, Combo Jove i Jazztem) oferiran un concert que donarà pas a l'actuació de Laia Llopis, filla de Jordi Llopis, acompanyada d'Ada i Mar Serrano i Queralt Mas. Seguidament, serà el moment de sopar a ritme de DJ Morde. La nit continuarà amb el trio The Rockandrollers, que actuaran a les deu de la nit, i el concert final de Mr. Hyde, una banda de versions de hard rock.
A part de tenir servei de barra, entrepans i marxandatge, enguany hi haurà un sorteig d'una panera solidària amb productes i vals de diferents comerços, bars i restaurants d'Artés. El mateix dissabte se celebrarà al municipi bagenc la 2a Festa del Porró, que farà un vermut musical solidari per col·laborar amb el Xequifest. Sònia Jiménez Vázquez, presidenta de l'entitat i dona de Jordi Llopis, anima la gent a "passar un cap de setmana ple de música, solidaritat, bon rotllo i Rock and Roll".
Un homenatge a Jordi Llopis o 'Xequi'
Jordi Llopis, 'Xequi' pels amics, va patir un càncer cerebral, un glioblastoma multiforme, que, quan va presentar símptomes, ja es trobava en grau IV. Després d'un any i cinc mesos d'intensa lluita, Llopis va morir el 4 de maig de 2023. Tal com el defineixen els seus familiars, el 'Xequi' "no va perdre mai el somriure, va lluitar i va gaudir de la vida, adaptant-se a la nova i mala situació sempre amb optimisme i gaudint de la vida i de la gent que l'envoltava, família i amics que mai el van deixar sol".
Llopis era músic i, fruit del seu adeu prematur, el seu entorn més proper va impulsar el Xequifest, un concert solidari on tots els beneficis van destinats a la investigació del càncer cerebral. Durant el 2024 es van constituir com a entitat benèfica i es va celebrar la segona edició del festival: "Continuem forts, com ell ens va ensenyar, i volem recaptar fons perquè els pròxims 'Xequis' tant de bo tinguin un millor pronòstic", detallen des de l'organització.
Des que es va impulsar el projecte, ja s'han recaptat i donat un total d'11.844 euros. Més enllà de les aportacions dels dies 14 i 15 de novembre, a través d'aquest enllaç es poden realitzar donacions.
