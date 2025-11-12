Calders organitza trobades setmanals adreçades a la gent gran
Psicomotricitat, ioga o musicoteràpia són algunes de les activitats programades al Casal Municipal
Regió7
Manresa
Calders ha iniciat les trobades setmanals per a persones grans, batejades amb el nom Cada dia és un regal. Les activitats es duen a terme cada dilluns d’11 a 2/4 d’1 del migdia, al Casal Municipal.
Després de la gran rebuda i alta participació de la població, al setembre es va iniciar la continuïtat del grup incloent professionals externs. Per aquest trimestre, s'han programat activitats de diferents disciplines: psicomotricitat, ioga, musicoteràpia i consciència corporal i moviment, tot a través de la música, ja que va ser una demanda explícita del grup.
