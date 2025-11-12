Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Calders organitza trobades setmanals adreçades a la gent gran

Psicomotricitat, ioga o musicoteràpia són algunes de les activitats programades al Casal Municipal

Les trobades són cada dilluns al Casal Municipal

Les trobades són cada dilluns al Casal Municipal

Calders ha iniciat les trobades setmanals per a persones grans, batejades amb el nom Cada dia és un regal. Les activitats es duen a terme cada dilluns d’11 a 2/4 d’1 del migdia, al Casal Municipal.

Després de la gran rebuda i alta participació de la població, al setembre es va iniciar la continuïtat del grup incloent professionals externs. Per aquest trimestre, s'han programat activitats de diferents disciplines: psicomotricitat, ioga, musicoteràpia i consciència corporal i moviment, tot a través de la música, ja que va ser una demanda explícita del grup. 

