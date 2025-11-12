Cua de més de 3 quilòmetres per un accident a la C-55 a primera hora del matí
El sinistre ha tingut lloc entre Manresa i Castellgalí
Regió7
Manresa
Congestió a primera hora del matí a la C-55 per un accident. El sinistre, que ha tingut lloc al voltant d'1/4 de 6 del matí entre Manresa i Castellgalí ha provocat cues de tres quilòmetres en sentit sud.
Segons informa el Servei Català de Trànsit, a hores d'ara els vehicles implicats en els fets es troben al voral. En conseqüència, la circulació a la via és densa i s'acumulen retencions entre els punts quilomètrics 22 i 25.
