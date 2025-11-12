Un incendi crema un dels mòduls on s'ha de traslladar l'institut públic de Navàs
Els fets s'estan investigant tot i que l'alcalde, Jaume Casals, creu que el foc hauria estat causat per una incidència en la instal·lació elèctrica
El mòdul s'haurà de substituir per un de nou i obligarà a endarrerir el trasllat dels escolars als nous barracons
Un dels mòduls del que seran les futures instal·lacions de l'institut públic de Navàs ha resultat afectat a causa d'un incendi que s'està investigant. Els fets van tenir lloc durant la nit de diumenge a dilluns, a les 3.50 h, al solar del costat del pavelló municipal. Com detalla l'alcalde, Jaume Casals, tot apunta que «no hauria estat intencionat», sinó que l'hauria causat alguna incidència en la instal·lació elèctrica. El foc ha afectat tot l'interior del mòdul que haurà de ser substituït per un de nou i, com afegeix el batlle, l'incident endarrerirà el trasllat dels escolars a aquesta nova ubicació.
Segons expliquen fonts dels Bombers de la Generalitat, tres dotacions es van desplaçar al lloc dels fets per extingir el foc que cremava en baixa intensitat i per assegurar la zona. En total, van treballar-hi durant tres hores i el servei es va donar acabat pels volts de les 7 del matí i sense ferits. A més, es van mobilitzar els agents de la Policia Local de Navàs.
Des del Departament d'Educació de la Generalitat, han confirmat a aquest diari que estan treballant per restablir les instal·lacions afectades.
El mòdul afectat és un dels que acolliran les noves instal·lacions de l'institut públic de Navàs (actualment en barracons al costat del gimnàs l'Eix). Els nous mòduls prefabricats estan ubicats a la zona on en un futur s'hauria de construir l'edifici definitiu que hi ha pendent des de fa anys.
