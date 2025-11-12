El treball en equip, clau per salvar vides: el SEM reuneix un centenar de professionals a Navarcles per actualitzar els coneixements a la regió
El centre cultural La Creueta ha acollit la 16a Jornada d’actualització del Sistema d’Emergències Mèdiques a la Catalunya Central, que s'ha centrat en la col·laboració entre els professionals assistencials
Un centenar de professionals assistencials de la regió han participat en la 16a Jornada d’actualització del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a la Catalunya Central, celebrada avui, 12 de novembre, al centre cultural La Creueta de Navarcles. Aquesta trobada, que se celebra anualment, té per objectiu "actualitzar els coneixements i cohesionar els professionals del territori" i enguany s'ha centrat en la gestió de les emergències mèdiques a partir d'un treball col·laboratiu entre els professionals de la Central de Coordinació Sanitària (CECOS) i les unitats assistencials de la zona.
Val a destacar que l'any passat es van atendre 100.278 persones afectades d’un total de 100.622 incidents a la Regió Sanitària (RS) de Catalunya Central, que inclou les comarques del Bages, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès, Osona i el Solsonès. Durant la jornada, que ha estat inaugurada per Alba Pérez, alcaldessa de Navarcles; Toni Sánchez, gerent de la RS Catalunya Central; i Anna Fontquerni, directora del SEM, els assistents han gaudit de diverses dinàmiques. Abans de començar la part més pràctica de la trobada, s'ha fet una petita anàlisi del canvi cultural en l'emergència i del nou Model Assistencial i de Trasllat Sanitari del SEM.
Els participants han realitzat cinc tallers diferents durant el matí. Un d'ells ha estat sobre la gestió de l'emergència per part de la CECOS i ha anat a càrrec Arantxa Moreno, infermera CECOS Reus, i de Jofre Vall, tècnic en emergències sanitàries de suport a l'equip territorial Catalunya Central. En aquest s'ha fet èmfasi en la importància de fer una correcta administració dels recursos existents a partir d'una bona comunicació entre la central i qui està sol·licitant l'atenció sanitària. Com millor sigui l'anàlisi de les necessitats, més s'adaptarà la mobilització d'efectius i el tipus de vehicle que es desplaci al lloc.
El lideratge en la gestió d'una emergència s'ha treballat a través d'un cas pràctic. En grups reduits i amb diferents rols, s'ha recreat l'actuació en un accident de motocicleta des de la primera trucada. Així, s'ha mostrat com és la coordinació entre els diferents sanitaris i també entre els qui es desplacen fins a la zona i els qui estan a la central. Yuri Lázaro, de Planificació i Gestió Estratègica; Debora Quiles, infermer territori i CECOS; Joan Ramon Sabartés, tècnic en emergències sanitàries; i Montse Peidró, infermer territori, han guiat la dinàmica.
La trobada també ha posat el focus en la relació entre el SEM i la resta de cossos d'emergències. A partir del testimoni d'agents dels Mossos d'Esquadra, s'ha parlat sobre la cooperació entre els diferents serveis. Els policies han explicat com s'ha de gestionar, per exemple, la demanda d'un test d'alcoholèmia o d'una anàlisi de sang quan hi ha un accident de trànsit. D'aquesta forma, han mostrat com és i quins protocols se segueixen en una situació d'aquesta classe, on els sanitaris tenen un rol vital.
Tot i que sovint es relaciona el SEM amb les emergències, també hi ha la branca del Transport Sanitari No Urgent (TSNU). Així, un dels tallers ha consistit a mostrar la tipologia de material del qual es disposa per realitzar aquests trasllats, que sovint és a persones vulnerables i que, per tant, s'ha d'anar adaptant a les necessitats de la població. Per acabar, les psicòlogues assistencials i 061 Salut Respon Elisenda Pradell i Jèssica Martínez han ofert un taller d’autocura amb la intenció de donar eines de gestió emocional als professionals sanitaris en el seu dia a dia.
275 incidents al dia a Catalunya Central
Durant el 2024, el SEM va atendre 275 incidents cada dia a la Catalunya Central de mitjana, un 65% dels quals va requerir la mobilització de recursos i l’atenció presencial de les persones afectades i un 35% van poder ser resolts de manera telefònica per professionals assistencials de la Central de Coordinació Sanitària. D’altra banda, el SEM també va atendre més de 77.000 consultes sanitàries telefòniques de ciutadans del territori a través del 061 Salut Respon.
La coordinació dels professionals del territori amb els professionals de la CECOS és clau a l’hora de gestionar qualsevol incident i especialment aquells casos en què es produeix un risc vital, com en el cas d’un infart. En aquests casos, es posa en marxa un procediment especial anomenat “Codi Infart” (IAM) que activa els protocols necessaris dins el Sistema per garantir l’atenció i trasllat del pacient fins al centre útil on rebrà el tractament adequat a la seva patologia. L’any passat, el SEM va activar el Codi IAM en un total de 228 ocasions a Catalunya Central.
A vegades, un Infart Agut de Miocardi pot derivar en una aturada cardíaca. És en aquests casos quan l’experiència i la coordinació entre professionals és clau per a la gestió de l’incident, junt amb la col·laboració ciutadana que comença amb la trucada al número d’emergències 112, ja que un cop rebuda l’alerta a la Central de Coordinació Sanitària del SEM (CECOS), i mentre l’ambulància està en camí, un metge o infermera va indicant a la persona que ha donat l’alerta com ha de fer les maniobres de reanimació fins a l’arribada del SEM.
