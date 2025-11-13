Castellgalí organitza una ruta aquest dissabte per descobrir el patrimoni vitivinícola del municipi
L'activitat inclourà visites al Museu Històric i etnològic i a l’església de Sant Miquel i un pica-pica i degustació de vins
Regió7
Manresa
L’Ajuntament de Castellgalí organitza el pròxim dissabte, 15 de novembre, la segona edició d’una matinal per descobrir els espais més emblemàtics relacionats amb el món del vi al municipi. La sortida serà a les 9 del matí, a la plaça Catalunya.
Serà una ruta guiada que inclourà parades al Museu Històric i etnològic, a l’església de Sant Miquel, al cementiri municipal, una visita teatralitzada a càrrec de l’Elenc la roda i un pica-pica i degustació de vins per acabar la jornada. Les inscripcions s’han de fer a través de la pàgina web de l’Ajuntament i estaran obertes fins al pròxim 13 de novembre.
